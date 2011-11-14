Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Монгольский циклон продолжает портить погоду в Приморье
В эти дни погода на Дальнем Востоке зависит от массивной фронтальной зоны, которая принесла в наш регион циклоны и область пониженного давления. При этом циклон, возникший над Монголией, пройдет через юг Хабаровского края и север Приморья, вызывая осадки различной интенсивности и заметное понижение температуры.
Во ВЛАДИВОСТОКЕ все заметнее приближение зимы – даже днем температура не превышает 0-4 градусов тепла. В пятницу в столицу Приморья ожидается дождь, который может перейти в снег. А после захода солнца воздух с городе нашенском остывает уже до минус 5-7.
В субботу в ХАБАРОВСКЕ ожидается снег. Что касается дневной температуры, то она понизилась до 7-10 градусов мороза. Ночью в столице соседнего края и того холоднее – до минус 11-14.
А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ снег пойдет в пятницу. Днем в столице Амурской области температура не превышает 8-12 градусов мороза. Еще холоднее стало в ночные часы – до 13-16 ниже нуля.
Морозно теперь и в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Даже днем столбик на шкале термометра выше отметок минус 2-4 не поднимается. Во вторник и субботу здесь ожидают снег. А с наступлением сумерек в столице островной области температура понижается до минус 6-9.
И все-таки еще холоднее сейчас в МАГАДАНЕ. Если днем здесь температура колеблется в пределах 13-16 градусов мороза, то по ночам она понижается до минус 21-25. В среду в столице Магаданской области ожидается снег.
Во вторник и среду снегопад вероятен в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Днем температура по-прежнему не превышает 1-3 градусов тепла. В темное время суток в столице Камчатского края воздух остывает до минус 1-2.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела