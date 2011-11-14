Монгольский циклон продолжает портить погоду в Приморье

В эти дни погода на Дальнем Востоке зависит от массивной фронтальной зоны, которая принесла в наш регион циклоны и область пониженного давления. При этом циклон, возникший над Монголией, пройдет через юг Хабаровского края и север Приморья, вызывая осадки различной интенсивности и заметное понижение температуры.

Во ВЛАДИВОСТОКЕ все заметнее приближение зимы – даже днем температура не превышает 0-4 градусов тепла. В пятницу в столицу Приморья ожидается дождь, который может перейти в снег. А после захода солнца воздух с городе нашенском остывает уже до минус 5-7.

В субботу в ХАБАРОВСКЕ ожидается снег. Что касается дневной температуры, то она понизилась до 7-10 градусов мороза. Ночью в столице соседнего края и того холоднее – до минус 11-14.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ снег пойдет в пятницу. Днем в столице Амурской области температура не превышает 8-12 градусов мороза. Еще холоднее стало в ночные часы – до 13-16 ниже нуля.

Морозно теперь и в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Даже днем столбик на шкале термометра выше отметок минус 2-4 не поднимается. Во вторник и субботу здесь ожидают снег. А с наступлением сумерек в столице островной области температура понижается до минус 6-9.

И все-таки еще холоднее сейчас в МАГАДАНЕ. Если днем здесь температура колеблется в пределах 13-16 градусов мороза, то по ночам она понижается до минус 21-25. В среду в столице Магаданской области ожидается снег.

Во вторник и среду снегопад вероятен в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Днем температура по-прежнему не превышает 1-3 градусов тепла. В темное время суток в столице Камчатского края воздух остывает до минус 1-2.