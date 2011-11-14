Дальневосточные железнодорожники отпраздновали новоселье

На станции Литовко Дальневосточной железной дороги, в рамках реализации программы технологического жилья, восемь семей железнодорожников стали новоселами.

Настоящим праздником для молодых семей железнодорожников станции Литовко (Комсомольский регион Дальневосточной железной дороги) стало завершение строительства четырех модульных 2-х квартирных домов, возведение которых началось в мае месяце.

В мероприятиях приняли участие представители Дальневосточной железной дороги, законодательной Думы Хабаровского края, администрации Амурского района и села Литовко.

Заместитель начальника дороги – начальник дирекции инфраструктуры Сергей Максимцев в торжественной обстановке вручил железнодорожникам ключи от квартир. В напутственном слове он сказал, что залогом успешной работы на железнодорожном транспорте является налаженный быт и крепкий семейный очаг.

С 2008 года на Дальневосточной железной дороге идет реализация инвестиционной программы жилищного строительства для обеспечения трудовыми ресурсами и закрепления работников отдаленных станций занятых на обеспечении перевозочного процесса.

К настоящему времени на 30-ти отдаленных станциях по всем регионам железной дороги (Горин, Юктали, Февральск, Вяземский, Известковая, Приморская, Хасан, Пивань и др.) возведено 67 домов модульного типа (131 квартира, общая площадь 9,1 тыс. кв. м).

В модульных домах располагаются 2-х или 3-комнатные квартиры. Модульная технология позволяет сократить срок строительства – на заводе-изготовителе производится сборка модулей и полная отделка внутренних помещений, на месте строительства осуществляется заливка фундамента и сборка модулей в единый комплекс.