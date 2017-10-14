Южная Корея задумалась о создании собственной ядерной бомбы

Мало не покажется

Ученые-ядерщики и ракетчики КНДР делают поразительно быстрые успехи. На фоне их испытаний и прогресса в технологиях о ядерной бомбе задумались и в Южной Корее. У думки той есть три варианта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Южной Корее всерьез говорят о создании своего ядерного арсенала. Слишком уж опасный сосед находится поблизости. И никаких санкции ООН и гневные заявления «мирового сообщества» во главе с США ему не страшны. Не страшны даже угрозы мистера Трампа в «Твиттере». Улыбчивый Ким Чен Ын знай себе ракеты запускает до покуривает. Да помышляет об объединении двух Корей и распространении на Сеул идеологии чучхе.

Но в Южной Корее в светлое будущее чучхе не верят. И разговоры в Сеуле идут и о разработке собственного ядерного оружия, и о размещении в стране оружия американского. Впрочем, последняя идея в Республике Корея официально не одобряется.

Администрация президента РК недавно заявила, что вопрос о размещении в стране ядерного оружия США не рассматривает. «Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США, — цитирует представителя администрации «Лента.ру». — Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих рамках».

Но не все так однозначно.

Во-первых, южнокорейские СМИ писали, что вопрос о размещении американского ядерного оружия обсуждался в ходе визита министра обороны Сон Ен Муна в Вашингтон, где тот встречался Джеймсом Мэттисом (главой Пентагона). И мелькали сообщения, что господин Мун будто бы сам намекнул на подобную возможность (о размещении).

Во-вторых, отсюда и пошли сведения о том, что Сеул все-таки рассматривает вопрос размещения у себя американского ядерного щита в противовес оружию КНДР. Рассмотрению «вопроса» способствует сложная ситуация в северо-восточной Азии. Это подтвердили и ученые.

«С большой точностью можно сказать, что этот вопрос [размещения в РК американского ядерного оружия] обсуждался на встрече двух министров [Сон Ен Муна и Д. Мэттиса]», — сказал «RT» российский кореевед, профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Ланькову известна и причина, по которой администрация южнокорейского президента на публике такую возможность отрицает: «Подобные переговоры могут вызвать раздражение у части сторонников нынешней власти, хотя даже не у большинства. Не исключено, что сейчас президент Мун Чжэ Ин и его советники просто не хотят раскрывать все карты».

По мнению ученого, ситуация на северо-востоке Азии такова, что Сеул всерьез рассматривает идею о размещении на своей территории американского ядерного щита в противовес ядерному оружию Северной Кореи.

Есть и другое экспертное мнение. «То, что военные Южной Кореи могут за спиной у президента такие вещи проделывать, мы уже знаем, потому что в мае этого года они соврали новоизбранному президенту, что у них находятся не две пусковые установки ПРО THAAD, а шесть. У части южнокорейского генералитета есть раболепное преклонение перед американцами», — сообщил каналу «RT» Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Вместе с тем «на политическом уровне никакой речи о размещении американских тактических ракет в Южной Корее не может быть по той простой причине, что тогда это полностью оправдывает в глазах даже южнокорейской и американской общественности все действия этой страны по созданию своего ядерного оружия».

Вопрос возвращения ядерного арсенала США на землю РК в 2017 году подняло руководство ведущей оппозиционной партии — Корейской партии свободы. Действующий же президент Южной Кореи, Мун Чжэ Ин, представляет леволиберальную Демократическую партию Тобуро, и она отрицательно относится к такого рода идеям.

Но и это не означает, что Сеул будет глух к ядерным инициативам. Нынешний президент опасается, что при конфликте с КНДР американцы не придут на защиту союзника. «Сейчас в Южной Корее возникло большое беспокойство по поводу того, может ли страна рассчитывать на военный союз с Соединенными Штатами, который уже более полувека является основой всей южнокорейской военной стратегии, — подчеркивает Андрей Ланьков. — Есть опасения, что, когда Северная Корея получит возможность нанести ядерные удары по американским городам, американцы решат не разменивать Сеул на Сан-Франциско».

У такого предположения, заметим, есть все основания. Пока мистер Трамп сыплет в сети пустыми сентенциями, молодой энергичный вождь КНДР конструирует ракеты, проводит испытания, плюет на санкции ООН и угрожает обратить в пепел не только Сан-Франциско, но и Вашингтон. Дошло до того, что Южная Калифорния боится «катастрофического» ядерного удара северных корейцев: официальные лица даже подумывают об эвакуации! Уже и планы составлены.

Отмечая угрозы Северной Кореи, Объединенный региональный разведывательный центр в Лос-Анджелесе выпустил бюллетень на шестнадцати страницах, в котором дал предупреждение: ядерная атака на Южную Калифорнию станет «катастрофической». В бюллетене содержится призыв к должностным лицам о принятии мер против ядерной угрозы.

В документе сказано, что межконтинентальная баллистическая ракета, произведенная КНДР, может достичь западного побережья Соединенных Штатов. «В пропагандистских роликах Северной Кореи показаны руины Сан-Франциско и Вашингтона», — приводится в докладе веский аргумент.

Сделаны и кой-какие финансовые подсчеты. Американцы умеют денежки считать. По данным корпорации «Рэнд», только один ядерный взрыв в порту Лонг-Бич может нанести ущерб на сумму более триллиона долларов, не говоря уже о массовой гибели людей и разрушении инфраструктуры. «Рэнд» предупреждает о панике среди населения, загрязнении среды, проблемами с транспортом и прочем.

И Дональд Трамп, президент сверхдержавы, ровно ничего не может поделать с вождем маленькой Северной Кореи!

Вот поэтому-то и не доверяют американцам в Южной Корее. Эксперт прав: американцы не стали бы «разменивать» Сеул на Сан-Франциско.

Помимо возвращения американского ядерного оружия на полуостров в виде гарантии безопасности РК, рассматривается и другая идея: развитие ракетной программы Сеула.

Опросы общественного мнения в РК показывают, что более половины граждан Южной Кореи хотят, чтобы в распоряжении Сеула оказалось ядерное оружие. В начале сентября 2017 года такое мнение высказали 60% респондентов (данные опроса Института Гэллапа). И нет сомнений в том, что у Южной Кореи хватит финансовых и технических возможностей, чтобы занять место в клубе ядерных держав. К тому же первым разрабатывать ядерное оружие на Корейском полуострове начали вовсе не северяне, а южане, отмечает упомянутый выше Андрей Ланьков в газете «Известия».

Дело было в 1970-х гг. В обстановке секретности ученые и инженеры трудились над созданием ядерной бомбы. Они успели неплохо продвинуться, но американцы проект пресекли. Сегодня до сих пор иные южные корейцы верят, что убийство генерала Пак Чон Хи в 1979 г. было организовано американцами. Правда, эти же корейцы непоколебимо уверены, что древнекитайская, а также шумерская цивилизации были созданы корейцами.

В нынешней ситуации, когда речь может зайти о «размене» Сеула на Сан-Франциско, представляется логичным шагом разработка южанами собственного ядерного оружия. Соответствующее оружие позволит РК создать независимую систему обороны.

Ланьков не думает, что это так просто. Как только ядерную программу запустят, страна «окажется под международными санкциями». Санкции вызовут тяжелейший экономический кризис. Отдельную опасность для Сеула здесь представляет Пекин: Китай не смирится с вступлением Южной Кореи в «ядерный клуб». За РК в «клуб» станут рваться Япония, Тайвань и Вьетнам, которые имеют не лучшие отношения с Китаем. В настоящее время на Китай приходится около четверти южнокорейской внешней торговли, напоминает эксперт, и введение Пекином ограничительных мер может вызвать в Южной Корее крупномасштабный экономический кризис.

Есть, отметим, еще один вариант — промежуточный, с некоторой опорой на международное сообщество. Точнее, с опорой на США, которые в глобальной политике весьма часто подменяют собой «мировое сообщество».

Энтони Кордесман, сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований (Вашингтон), допускает, что США должны задуматься не только о размещении ядерного оружия в Южной Корее, но и о том, чтобы дать Сеулу возможность получить свою ядерную бомбу. «Они [Соединенные Штаты] должны расширить ядерное сдерживание, чтобы закрыть Южную Корею и Японию, и могут также решить или заново разместить в Южной Корее современное тактическое ядерное оружие, или согласиться на создание южнокорейских ядерных сил», — цитирует американского эксперта телеканал «RT».

Наконец, сроки разработки ядерного оружия. Это будет не быстро, а очень быстро!

По мнению экспертов газеты «Чосон ильбо», на которых ссылается тот же «RT», в случае необходимости Сеул может создать ядерное оружие за восемнадцать месяцев.

Вот только что на это скажет товарищ Ким из соседней страны? На этот вопрос ответит только он сам.

* * *

Вывод очевиден: нельзя не учитывать возможность разработки Сеулом собственного ядерного оружия, но, скорее всего, американцы доставят в Южную Корею оружие собственное, тем самым достигая двух целей: посылая ультимативный «сигнал» Ким Чен Ыну и заверяя Сеул в крепких союзнических отношениях. В конце концов, мистеру Трампу после его грозных заявлений на Генассамблее ООН и в «Твиттере» в адрес Северной Кореи придется предпринять какие-то явные действия: иначе союзники на планете его и вовсе понимать перестанут.

Если же Трамп ничего не предпримет, и Сеул за полтора года, невзирая на опасность ооновских санкций, создаст свое ядерное оружие, примеру южных корейцев последуют Япония и другие региональные государства. «Эстафету» подхватят, конечно же, в Иране и Саудовской Аравии. И начнется мировая гонка ядерных вооружений…

Обозревал и комментировал Олег ЧУВАКИН, специально для Topwar.Ru.