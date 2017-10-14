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Китай предлагает России помощь в избавлении от бедности

14 Октября 2017, 10:44 | Дальний Восток

В Поднебесной сегодня неимущие вдвое богаче российских бедняков

Китай готов увеличить вклад в глобальное сокращение бедности и поделится своим опытом в этой области с другими странами, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В Поднебесной на протяжении пяти последних лет ежегодно 10 млн человек переставали считаться бедными за счет повышения благосостояния, и к концу 2016 года только около 3% населения продолжали жить за чертой бедности. В России этот показатель почти в пять раз больше, так что именно РФ в первую очередь нуждается в китайской помощи.

"Китай является активным сторонником и мощной силой сокращения бедности в мире", - сказал вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян на проходившем в Пекине Форуме по глобальному сокращению бедности и развитию, на котором собрались свыше 200 участников из 13 стран, а также представители 16 международных организаций.

Китай будет делиться своим опытом и улучшать взаимодействие с другими странами в этой области, отметил Ван Ян. Чиновник отметил, что после многолетней работы Китай приближается к своей цели по всеобъемлющему построению среднезажиточного общества к 2020 году, основной задачей которой является полная ликвидация бедности.

Чертой бедности в КНР считается ежемесячный доход в 2,3 тыс юаней (344 долл). С 2012 года ежегодно доходы более 10 млн человек превышали этот уровень, и к концу 2016 года в стране осталось 43,3 млн малоимущих, что составляет 3% населения.

Помощь по борьбе с бедностью однозначно нужна России, где дела с этим обстоят гораздо хуже, чем у партнера по БРИКС. Величина прожиточного минимума во втором квартале 2017 года в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения составляла по данным Росстата 10 тыс. 329 руб. в месяц. При среднем курсе долл за квартал в 57 руб., это составляет 181 долл., что в 1,9 раз меньше, чем в Китае. За год этот показатель вырос всего на 3,6% (во втором квартале 2016 года прожиточный минимум составлял 9 тыс. 956 руб.)

По данным российского статистического ведомства, в первом полугодии нынешнего года в стране насчитывалось 21,1 млн человек с доходами ниже величины прожиточного минимума, а это целых 14,4% от всего населения РФ. Получается, что этот показатель у нас в 4,8 раза больше, чем в Поднебесной. Да и в абсолютных цифрах в Китае бедняков всего в два раза больше, при том что население стран различается в 10 раз.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: доллар  юань  малоимущий  ВВП  китай  рубль  КНР  пекин  бедность 



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Комментарии

  • Просто пенсионер12:25, 14.10.2017#

    У нас борьба с бедностью успешно ведётся уже давно, а началась она с депутатов и чиновников.

  • Просто пенсионер12:26, 14.10.2017#

    У нас борьба с бедностью успешно ведётся уже давно, а началась она с депутатов и чиновников.

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