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Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
Заседание межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Владивостока состоялось в администрации Владивостока под председательством заместителя главы администрации Елены Щеголевой. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", в совещании приняли участие представители администрации города, Центра занятости населения города Владивостока, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда в Приморском крае, прокуратуры и других ведомств.
О деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при администрации города Владивостокарассказала специалист управления финансов администрации Елена Майер. Основная задача комиссии – проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий, направленной на снижение недоимки по налогам и платежам в социальные фонды, снижение задолженности по зарплате, повышение ее уровня, борьба с «серой» зарплатой». За полгода на заседаниях комиссии рассмотрено 1210 предприятий, на которых зафиксированы такого рода нарушения. В итоге, на десятках предприятий повышен уровень заработной платы, погашена задолженность по зарплате перед работниками, а также по налогам и страховым платежам.
О работе по снижению неформальной занятости рассказал также заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 Артем Гавин. Он сообщил, что работа идет в различных направлениях, в том числе, с теми, кто осуществляет деятельность без регистрации в налоговой службе, а значит, не платит никаких налогов. За данное нарушение руководители могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
О работе по надзору в сфере соблюдения трудовых прав граждан рассказала старший помощник прокурора прокуратуры города Владивостока Александра Кленина. Прокуратура проводит проверки по фактам нарушения сроков выплаты зарплаты, своевременной выплаты отпускных, других нарушений. Также проводятся проверки на предприятиях, где есть признаки неформальной занятости.
В ходе совещания членам рабочей группы было рекомендовано руководствоваться «Алгоритмом взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, внебюджетных фондов по вопросам снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды», утвержденного распоряжением вице-губернатора Приморского края.
Также в ходе заседания межведомственной рабочей группы было отмечено, что в результате активной работы различных ведомств до конца года порядка 5-7 тысяч человек получат официальное трудоустройство.
Напомним, межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости была создана в администрации города Владивостока в 2015 году. По мнению экспертов, проблема «серой» зарплаты и неформальной занятости – одна из самых острых и актуальных для всех регионов. Это нарушает права работающих граждан. Кроме того, не досчитываются средств пенсионный фонд и фонд соцстраха, а также городской бюджет, что крайне негативно сказывается на социальной инфраструктуре города.
Продолжают работу телефоны «горячей линии» по вопросам неформальной занятости, «серой» заработной платы и заработной платы ниже установленного размера заработной платы:
- в Государственной инспекции труда в Приморском крае: тел. 226-96-63, 226-89-38;
- в администрации города Владивостока: тел. 2614-444, 2614-485;
- в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока»: тел. 226-74-82.
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