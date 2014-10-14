Выкупать уникальные бивни мамонта якутские парламентарии уполномочили Академию наук республики

Такие изменения внесли депутаты Ил Тумэна в Закон Республики Саха (Якутия) «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фауны». Принятый 8 лет назад республиканский закон практически не действовал на территории улусов, сообщили в пресс-службе Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн).

Как объяснил председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Ил ТумэнаВладимир Прокопьев, «основная часть принятого в 2005 году республиканского закона не действует по причине протеста прокуратуры республики. На федеральном уровне подобного законопроекта и вовсе нет. Сегодня мы разрабатываем проект совершенно нового федерального закона, который бы учитывал все спорные моменты и, в первую очередь, учитывал бы интересы местного населения". Депутат пояснил коллегам по Ил Тумэну, что уточнение уполномоченного лица вводится для того, чтобы в случае выкупа уникальных бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны не направлять финансовые ресурсы республики федеральному учреждению

Как признались парламентарии, поиск и сбор палеонтологических остатков мамонтовой фауны стали сегодня в некоторых улусах практически промыслом. Но у жителей возникает путаница в вопросе определения уполномоченного органа по выкупу уникальных бивней мамонта и других остатков, имеющих научную и музейную ценность.В итоге палеонтологические находки нередко служат товаром на черном рынке. Так, в этом году полицейские в Благовещенске обнаружили на одной их торговых баз схрон из бивней мамонта весом 600 кг. В итоге Амурский палеонтологический музей пополнился редкими экспонатами. Между тем партия исторических костей прибыла из Якутии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



