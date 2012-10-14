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Экологи предлагают обществу разделить с бизнесом ответственность…
В соответствии с долгосрочной стратегией развития Дальний Восток ждут новые стройки. Это и новые дороги, и порты, и перерабатывающие производства. Все эти проекты повышают нагрузку на окружающую среду.
Чтобы соблюсти интересы бизнеса, который стремится заработать, и общества, которому нужна благоприятная среда обитания, необходимо, чтобы и государство, и общество не оставались в стороне еще на стадии стратегической экологической оценки бизнесом будущих проектов, считают профессиональные экологи.
Эта тема стала предметом разговора «ДК» с заместителем председателя комитета РСПП по экологической, промышленной и технологической безопасности, д.э.н. Юрием МАКСИМЕНКО, принявшем участие в шестом международном экологическом форуме «Природа без границ» во Владивостоке.
Изменить тренд
– Юрий Леонидович, экологический форум в очередной раз показал, что проблема сохранения окружающей среды актуальна. Производительные силы меняются, но отходы, загрязняющие природу, остаются. Что с этим делать?
– Человек не может не перестраивать окружающую среду, в которой он живет. Надо отдавать себе отчет в том, что мы берем из природы 100% сырья, а на столе остается 2%. Остальные 98% мы размещаем вокруг себя в виде отходов. Это тоже сырье, но сырье, которое мы не можем переработать в данный момент. С промышленной революцией накопление отходов в мире пошло гораздо быстрее. И всегда находились обстоятельства, откладывающие проблему загрязнения окружающей среды на отдаленную перспективу. Бизнесом движет экономический интерес – получение прибыли. Чем меньше бизнес вложит средств в отходы, в их переработку или утилизацию, тем больше получит прибыль. В этом ключевой ответ на вопрос: почему 15% территории России находится сегодня в критическом состоянии. Просто мы недостаточно занимались утилизацией отходов.
Конечно, утилизировать за 10-20 лет отходы, копившиеся столетиями, невозможно, но важно хотя бы развернуть этот тренд в обратную сторону. Нам надо брать пример с Европы, где соседним странам, как хозяйкам на одной кухне, приходится учитывать интересы друг друга, в том числе экологические. Там экологию охраняют жесткие законы, любой гражданин может подать в суд и даже разорить предприятие. У нас также приняты достаточно жесткие законы, защищающие окружающую среду, но они не всегда работают. Экологические проблемы не считаются очень важными. Важнее сначала поднять экономику, накормить народ.
Как показывает история – это серьезное заблуждение. Нельзя эти вещи делать последовательно, а именно, поднимать экономику, а потом бороться с загрязнением. Потому что когда вы наконец решите заниматься окружающей средой, выяснится, что у вас нет столько денег, чтобы избавиться от всех накопленных отходов.
Запад научился у себя делать это одновременно. Бизнесмены на территории своей страны занимаются и проблемами отходов, зная, что общество от них не отстанет. Но, выходя за пределы своих территорий, выводя вредные производства в страны, где не столь жесткие требования к загрязнению, – в Африку, Китай и Россию, они идут на увеличение прибыли за счет сокращения расходов на утилизацию отходов.
Россия, как и любая страна, хочет быстрого экономического развития. Поэтому на актуальные проблемы окружающей среды просто закрываются глаза, тем более что многие производства работают еще на советских мощностях, используя старые технологии. Новые хозяева, если что-то на них и меняют, то с большим трудом поворачиваются к строительству очистных сооружений, так как это затраты, съедающие прибыль.
Кроме того, экологические проблемы порождаются и сверху. Министерство природных ресурсов, которое дает разрешение на их добычу, оставляющую после себя огромное количество отходов, должно охранять окружающую среду. Но получается, что охраняет от себя же самого. Когда на весах стоят огромные доходы, приносящие в казну налоги, всегда найдется аргумент, чтобы производство, загрязняющее окружающую среду, продолжало работать, т. е. когда очень надо, то можно…
За и против модернизации
– Год назад Владимир ПУТИН, будучи премьером, заявил о необходимости экологической модернизации в стране. Как к этому отнесся бизнес?
– Да, Минприроды даже предлагало принять закон о переходе на наилучшие доступные технологии. Смысл инициативы в том, чтобы провести экологическую модернизацию российских предприятий, взяв на вооружение все лучшие технологии, имеющиеся на сегодня в мире. Но на это нужны деньги. Бизнес проводит модернизацию ради прибыли, а ему предлагают провести ее ради экологии, которая не принесет прибыль, а потребует затрат. Посчитано, что в «нынешних ценах» экологическая революция будет ежегодно стоить экономике России 1 трлн руб.
Естественно, бизнес выступает за то, чтобы государство разделило с ним это бремя, и задает резонный вопрос: что вы хотите от предпринимателя, если в стране кредиты стоят 12-14% годовых, а ставка рефинансирования 8%? Как рассчитать свои возможности, сохранить прибыль, решая задачу экологической модернизации, а главное – что отдать в залог? Бизнес, как правило, заложен–перезаложен.
Но и это не последний аргумент бизнеса. Промышленники пытаются объяснить правительству, что на западе, на который кивает Минприроды, уже нет сырьевой промышленности. Там ее закрыли и перевели в другие страны, где экологические законы не такие жесткие. В России же, где сырьевая промышленность остается ведущей, нам придется модернизировать сырьевые технологии. А как перейти на новые технологии старым предприятиям – все сломать и построить заново? Надо признать, что за новыми технологиями российскому бизнесу придется опять же идти на запад. Чтобы получить для этого средства, надо будет добыть и продать туда же сырье. Следующий фактор: где гарантия, что продукция, полученная за счет более совершенных технологий, окажется востребованной на внутреннем рынке? А ориентироваться только на западный рынок – значит ставить себя в зависимость от любых кризисов.
– Бывший министр природных ресурсов и экологии Юрий ТРУТНЕВ обещал, что в России будет создан фонд экологической модернизации.
– Да, но один из каналов его пополнения – экологические штрафы, от которых правительство не желает отказываться, хотя РСПП предлагает оставить эти платежи предприятиям, чтобы они на эти деньги и проводили модернизацию своих производств. В ответ нам обещают повысить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.
Идеология поправок от Минприроды подразумевает создание в сфере охраны окружающей среды системы кнутов и пряников. За десять лет вредная промышленность должна либо перейти на новейшие доступные технологии, либо платить громадные штрафы и, по сути, стать нерентабельной. Для нежелающих вкладываться в экологическую модернизацию плата за негативное воздействие на экологию вырастет с 2012 года в 2,3 раза, с 2016-го – в 3,4 раза. Годовая плата предприятий должна вырасти в восемь раз (138 млрд руб. против нынешних 18 млрд), достигнув в среднем 1,1% от прибыли.
– На Дальнем Востоке собираются строить несколько крупных заводов по переработке сырья. Можно ли быть уверенными, что они будут основаны на применении новейших технологий?
– Во многом то, какие технологии и системы очистки отходов будут использоваться при строительстве новых заводов, зависит от настроения общества, которому придется жить рядом с этими заводами. Готово ли оно отстаивать свое право жить в благоприятной среде. Общество, по идее, должно создать механизмы воздействия на бизнес, который пытается не раскрывать всех последствий будущего производства. Когда говорят, бизнес не проводит стратегическую экологическую оценку будущего проекта, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), возникает и другой вопрос: а почему государство не требует, чтобы бизнес все это выполнял?
– А разве нас мало обманывали? Что можно потребовать от бизнеса средней руки, если такая крупная компания, как «Транснефть», не имеет экологической программы по проекту ВСТО?
– Приходится констатировать, что только на проектах, реализуемых в Дальневосточном регионе с международным участием, менеджмент использует методы работы с общественностью. Они отбирают слушателей из числа местных жителей, возят их на свои действующие предприятия и показывают, что здесь будет сделано также, чтобы предотвратить негативные последствия.
Российский же бизнес, продвигая тот или иной проект, часто старается нанять каких-нибудь экофагов, как мы их называем, которые показывают представителям общественности нечто завуалированное, построенное на противоречиях, не вскрывая самой сути. Проходят десятилетия, и выясняется, что в проекте изначально все было задумано с экологической точки зрения плохо.
Если ваши региональные власти и ваша общественность заставят предъявить инициаторам будущих проектов сначала стратегические экологические оценки на долгосрочную перспективу, где они вынуждены будут сказать, что лес вырубят, реку перегородят и т. д., это будет открытая информация, которую сможет увидеть каждый. Появится возможность получить экспертные отзывы. А далее, когда будет готово техническое обоснование проекта, надо требовать, чтобы бизнес представил на суд общественности ОВОС. И опять ученые смогут дать свои рекомендации. Так будет выстраиваться баланс интересов.
Бизнес должен понять, что экология не за прекращение деятельности, общество не может не строить дороги, жилье, предприятия и прочее, но экологи вместе с общественностью настаивают на том, чтобы экологический фактор учитывался адекватно. Если это движение будет встречным, то не будет необоснованного обвинения бизнеса во всех проблемах общества, которое разделит с бизнесом ответственность за состояние окружающей среды.
Надежда Воронцова, журнал "Дальневосточный капитал".
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