В Амурской области упразднят ряд районных судов

Госдума намерена принять законопроект, направленный на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Амурской области.

Законопроект предусматривает упразднение Белогорского и Свободненского районных судов Амурской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Белогорского и Свободненского городских судов.

При этом штатная численность судей и работников аппаратов упраздненных судов будет передана в указанные в законопроекте суды Амурской области. Нагрузка на судей по рассмотрению дел будет уравновешена путем равномерного распределения дел между судьями укрупненных городских судов.