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В Амурской области упразднят ряд районных судов
14 Сентября 2011, 17:26 | Дальний Восток
Госдума намерена принять законопроект, направленный на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Амурской области.
Законопроект предусматривает упразднение Белогорского и Свободненского районных судов Амурской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Белогорского и Свободненского городских судов.
При этом штатная численность судей и работников аппаратов упраздненных судов будет передана в указанные в законопроекте суды Амурской области. Нагрузка на судей по рассмотрению дел будет уравновешена путем равномерного распределения дел между судьями укрупненных городских судов.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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