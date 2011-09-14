Чубайс представил электронный учебник

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс представил инновационный электронный учебник, которым будут пользоваться российские школьники уже в октябре этого года.

Этот ударопрочный планшет из так называемой "пластиковой бумаги" разработала компания Plastic Logic, долей в которой владеет "Роснано". Стоимость электронной книги - 12 тыс. руб. На обеспечение школьников такими учебниками государство выделило $700 млн, из них $250 потратят на строительство завода по производству электронных книг в Зеленограде.

Об этом рассказал Анатолий Чубайс на презентации электронной книги Plastic Logic. "Мы предложили продукт, разработанный специально под нужды российской образовательной системы. Сейчас его начнут испытывать в школах шести регионов России. В Зеленограде планируется развернуть массовое производство электронных книг", - поделился Анатолий Чубайс, которого цитирует ComNews.