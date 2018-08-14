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Правила - для того, чтобы их выполнять

14 Августа 2018, 09:48 | Дальний Восток

Дума Владивостока утвердила Правила благоустройства городских территорий

Перечень мероприятий по благоустройству территории Владивостока, порядок и периодичность их проведения, а также требования к элементам благоустройства теперь четко прописаны в «Правилах благоустройства территории Владивостокского городского округа». Документ утвердили депутаты Думы Владивостока на внеочередном заседании в четверг, 9 августа. Необходимость принятия документа была обусловлена передачей полномочий по утверждению правил благоустройства с краевого на муниципальный уровень. 

По словам председателя комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Натальи ВОЙНОВСКОЙ, принятие МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа» - это итог большой совместной работы администрации и депутатов. Проект документа рассматривался на восьми заседаниях комитета, а также обсуждался в рамках рабочей группы. Кроме того, была проведена оценка регулирующего воздействия данного МПА.

После принятия в первом чтении в конце июня «Правила благоустройства» обсудили в ходе публичных слушаний. Их итоговый документ, который носил рекомендательный характер, комитет по городскому хозяйству рассмотрел 1 августа. В свою очередь, администрация города представила аргументированные рекомендации по каждому предложению, внесенному участниками слушаний. Оживленное обсуждение вызвали статьи «Правил благоустройства», посвященные вопросам озеленения и размещения рекламных конструкций.

Через несколько дней, 6 августа, комитет по городскому хозяйству вновь собрался на заседание, чтобы рассмотреть итоговый вариант Правил. А 9 августа, на внеочередном заседании Думы Владивостока, депутаты утвердили МПА во втором и в третьем чтениях. 

- На основании результатов публичных слушаний комитетом была подготовлена поправка в виде новой редакции Правил. Поправка учитывает большинство предложений, высказанных в ходе слушаний, - добавила Наталья Войновская. По словам председателя комитета, утвержденный 9 августа правовой акт не является незыблемым - работа по совершенствованию документа продолжится. В то же время, принятие «Правил благоустройства» позволило устранить «правовой вакуум», возникший после передачи полномочий.

- Активное участие в обсуждении «Правил благоустройства» принимали представители бизнеса, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Ведь документ затрагивает и их интересы. Поэтому первоначальный текст Правил был значительно переработан в соответствии с рекомендациями бизнеса, - отметил депутат Николай ГОЛОЯД. - Со своей стороны, Дума открыта к диалогу и в будущем. 

- Проект «Правил благоустройства» был детально обсужден депутатами и представителями администрации Владивостока на заседаниях профильного комитета. Правила обозначат принципы взаимодействия между властью, предприятиями и жителями Владивостока. Они будут основой для наведения порядка, позволят привести город в соответствующий, комфортный вид, -  прокомментировал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: благоустройство  столица  правила  Дума  владивосток  дорога  законопроект 



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