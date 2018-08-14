Во Владивостоке начали обучать новой профессии

В Приморском крае появилась новая профессия. Курс обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» официально был открыт 13 августа на базе Приморского промышленного колледжа энергетики и связи. К обучению приступила первая группа из 25 учащихся, а в целом в ближайшее время во Владивостоке планируется выпустить две группы будущих специалистов числом более 50 человек. Все они будут трудоустроены на предприятие компании «КГК ДВ». Этот резидент свободного порта Владивосток занимается уникальным для Дальнего Востока производством – огранкой алмазов.

С самого начала проекта процессом поиска и подбора кандидатов на обучение занималось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, одним из направлений работ которого является обеспечение квалифицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Для того, чтобы приступить к освоению новой профессии, соискатели должны были позвонить по телефонам АРЧК ДВ и пройти первый этап собеседования, ответив на ряд вопросов специалистов Агентства на соответствие базовым требованиям компании. Вторым этапом было собеседование кандидатов с технологами компании «КГК ДВ» непосредственно на производстве. Кандидаты, успешно прошедшие обе стадии, сегодня стали студентами.

Для обучения будущих огранщиков в Приморье пригласили преподавателей из Московского колледжа предпринимательства №11. Сегодня это практически единственное учебное заведение в стране, где обучают профессии огранщика алмазов в бриллианты. Курс занятий по новой профессии рассчитан на 240 учебных часов.

«Это действительно уникальное событие. До сегодняшнего дня такой профессии в нашем регионе не было. После обучения на фабрике «КГК ДВ» будут работать наши студенты, а не иностранные специалисты. Условия, предоставляемые резидентам территорий опережающего развития (включая налоговые преференции), позволяют создавать на Дальнем Востоке предприятия, открытие которых ранее было невозможно или экономически нецелесообразно. У жителей Приморья теперь появилась уникальная возможность бесплатно освоить новую и интересную профессию», – подчеркнул заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Роман Дяблов.

Напомним, в конце ноября 2017 года врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко побывал на производственной площадке «KGK» в Москве, где провел с представителями компании переговоры о развитии дальнейшего сотрудничества. Главным вопросом встречи стала подготовка кадров для отрасли. Была достигнута договоренность об организации краткосрочных стажировок пилотных групп приморских специалистов на производственной площадке компании, где они могли бы получать практически навыки работы с алмазами. Также речь шла о перспективах открытия в Приморье специального учебного центра, где специалисты могли бы проходить теоретическую подготовку.

По мнению Андрея Тарасенко, решение об открытии центра алмазных компетенций очень важно, поскольку данная образовательная площадка позволит осваивать новую профессию и получать рабочие места непосредственно приморцам.

Отметим, индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор стал резидентом свободного порта Владивосток и реализует здесь проект фабрики по огранке алмазов, старт которой дал Президент России Владимир Путин на ВЭФ–2017. Глава государства поручил реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на Дальнем Востоке. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке привлекает квалифицированных специалистов для работы на предприятии из субъектов РФ, а также отбирает кадры для прохождения обучения по специальной программе ООО «KGK» во Владивостоке из числа жителей Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток