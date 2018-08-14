Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начали обучать новой профессии
В Приморском крае появилась новая профессия. Курс обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» официально был открыт 13 августа на базе Приморского промышленного колледжа энергетики и связи. К обучению приступила первая группа из 25 учащихся, а в целом в ближайшее время во Владивостоке планируется выпустить две группы будущих специалистов числом более 50 человек. Все они будут трудоустроены на предприятие компании «КГК ДВ». Этот резидент свободного порта Владивосток занимается уникальным для Дальнего Востока производством – огранкой алмазов.
С самого начала проекта процессом поиска и подбора кандидатов на обучение занималось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, одним из направлений работ которого является обеспечение квалифицированными кадрами компаний-резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Для того, чтобы приступить к освоению новой профессии, соискатели должны были позвонить по телефонам АРЧК ДВ и пройти первый этап собеседования, ответив на ряд вопросов специалистов Агентства на соответствие базовым требованиям компании. Вторым этапом было собеседование кандидатов с технологами компании «КГК ДВ» непосредственно на производстве. Кандидаты, успешно прошедшие обе стадии, сегодня стали студентами.
Для обучения будущих огранщиков в Приморье пригласили преподавателей из Московского колледжа предпринимательства №11. Сегодня это практически единственное учебное заведение в стране, где обучают профессии огранщика алмазов в бриллианты. Курс занятий по новой профессии рассчитан на 240 учебных часов.
«Это действительно уникальное событие. До сегодняшнего дня такой профессии в нашем регионе не было. После обучения на фабрике «КГК ДВ» будут работать наши студенты, а не иностранные специалисты. Условия, предоставляемые резидентам территорий опережающего развития (включая налоговые преференции), позволяют создавать на Дальнем Востоке предприятия, открытие которых ранее было невозможно или экономически нецелесообразно. У жителей Приморья теперь появилась уникальная возможность бесплатно освоить новую и интересную профессию», – подчеркнул заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Роман Дяблов.
Напомним, в конце ноября 2017 года врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко побывал на производственной площадке «KGK» в Москве, где провел с представителями компании переговоры о развитии дальнейшего сотрудничества. Главным вопросом встречи стала подготовка кадров для отрасли. Была достигнута договоренность об организации краткосрочных стажировок пилотных групп приморских специалистов на производственной площадке компании, где они могли бы получать практически навыки работы с алмазами. Также речь шла о перспективах открытия в Приморье специального учебного центра, где специалисты могли бы проходить теоретическую подготовку.
По мнению Андрея Тарасенко, решение об открытии центра алмазных компетенций очень важно, поскольку данная образовательная площадка позволит осваивать новую профессию и получать рабочие места непосредственно приморцам.
Отметим, индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор стал резидентом свободного порта Владивосток и реализует здесь проект фабрики по огранке алмазов, старт которой дал Президент России Владимир Путин на ВЭФ–2017. Глава государства поручил реализовать комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на Дальнем Востоке. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке привлекает квалифицированных специалистов для работы на предприятии из субъектов РФ, а также отбирает кадры для прохождения обучения по специальной программе ООО «KGK» во Владивостоке из числа жителей Приморского края.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"