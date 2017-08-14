Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России

Ключевые послы КНДР были созваны на совместное совещание в Пхеньян на фоне усиления международного давления на страну, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава», — отметил источник в правительстве Южной Кореи.

Среди вернувшихся в Пхеньян дипломатов посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последствия возможного применения силовых действий Вашингтоном против КНДР будут катастрофичными в глобальном масштабе.