В приморском селе Молодежное остались в основном старики

Глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что села Таежное и Молодежное закроют уже в этом году. Об этом он сообщил в ходе выездного расширенного заседания администрации Приморского края в Красноармейском районе сегодня, 14 августа. К главе региона обратилась жительница района, которая рассказала, что уже семь лет занимается закрытием двух сел - Таежное и Молодежное, но до сих пор на федеральном уровне это решение не принято. "Все жители уже давно проголосовали за закрытие, там всего лишь 209 семей живет. Условий жизни там никаких - из связи один таксофон на улице на два села, здравоохранения и милиции нет вообще, и даже школы нет", - отметила она. Владимир Миклушевский сообщил, что на краевом уровне уже принят документ, который позволит закрыть два поселка, сейчас все бумаги проходят согласование в Москве. "Я знаю, что для закрытия поселков необходимо 450 миллионов, эти средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете уже в этом году. А значит, все документы будут подписаны в ближайшее время", - заявил глава региона. Газета "Золотой Рог", ZRPRESS.RU, Владивосток.

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