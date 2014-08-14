Курилы атакуют с моря и с воздуха

Начавшиеся во вторник у побережья Курильских островов военные учения с участием Тихоокеанского флота, ВДВ и военной авиации вызвали дипломатический скандал. Япония выразила протест, посчитав неприемлемыми крупные военные маневры в районе спорной территории. По масштабу эти учения уникальные – таких не было с 1984 года, отмечают эксперты.

По сообщению Минобороны, пишет РБК, в командно-штабном учении, начавшемся во вторник, принимают участие воинские части, дислоцированные на Курильских островах, подразделения десантно-штурмового соединения ВДВ из Приморского края, армейской авиации и оперативной группы Тихоокеанского флота. Всего в мероприятиях задействованы более 1 тыс. военнослужащих, пять вертолетов Ми-8АМТШ, около 100 единиц боевой и специальной техники.

Советский масштаб

Военные учения такого масштаба у побережья Курильских островов проводятся впервые с 1984 года, констатирует директор Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Преподававший противодесантную оборону в Военно-инженерной академии им. Куйбышева эксперт отмечает, что таких маневров с использованием военно-морских сил, авиации, пограничных войск и высадкой десанта на Южнокурильские острова в постсоветской истории не было.

"Не помню, чтобы на Курилах проводились подобные учения", - подтвердил РБК редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко. По его мнению, такой шаг - "правильное решение" после того, как Япония поддержала политику санкций против России. Десантники на Курильских островах, по словам эксперта, отрабатывают противодействие возможной агрессии Японии по "фолклендскому сценарию".

Во вторник агентство Jiji со ссылкой на заявление премьер-министра страны Синдзо АБЭ сообщило, что Япония считает неприемлемым проведение Россией военных учений в районе Курильских островов и намерена заявить по дипломатическим каналам "решительный протест".

Заведующий информационно-политическим отделом Института политического и военного анализа Александр ХРАМЧИХИН уточнил РБК, что российские учения на Курильских островах проводятся регулярно. Последний раз крупные учения на архипелаге проходили в 2010 году в рамках маневров "Восток-2010". Они уступали по масштабам нынешним, но также вызвали возмущение японской стороны. Военные мероприятия в районе спорной территории являются раздражителем, как и любые действия России на Курильских островах, добавляет эксперт.

Япония далеко не святая

Однако возмущение "агрессивной военной политикой" России для Японии не более чем традиционные пляски на старых костях. Сама Япония все чаще дает поводы укреплять вооруженные силы на сопредельных территориях.

Так, почти шоком для международного сообщества стали недавние перемены в так называемой "оборонной политике" Японии. "Оборонной" взято в кавычки потому, что отныне упомянутая политика сильно напоминает наступательную. Японские военные могут теперь встать грудью на защиту неких "дружественных стран".

Новой резолюцией, разрешающей применять войска за границей и идущей вразрез с 9-й статьей конституции 1947 года, провозглашающей отказ от применения военной силы в заграничных конфликтах, правительство Японии фактически отметило 60-летие воссоздания вооруженных сил (1954 год).

Даже западная пресса была переполнена мрачными заголовками: "Япония простилась с пацифизмом", "Политика пацифизма в Японии окончена", "Япония впервые после Второй мировой разрешила себе воевать за рубежом", "Япония разрешила военным применять силу за пределами страны", "Китай обеспокоен новой трактовкой японской конституции", "Синдзо Абэ ревизует мирную Конституцию. Сделан новый шаг к пересмотру итогов Второй мировой войны на Тихом океане" и так далее.

Кроме Китая, забеспокоилась и Южная Корея. Это если говорить о регионе.

Правительство Синдзо Абэ приняло резолюцию, разрешившую вооруженным силам действовать на территории других стран. Основное условие, которое Япония поставила сама себе: необходимость защитить "дружественные страны".

Есть, впрочем, и дополнительные оговорки, принятые для успокоения как международного сообщества, так и для внушения недовольным толпам в Токио той мысли, что Япония таки пацифизма не утратила.

Резолюция предписывает "минимально необходимую" помощь тем государствам, с которыми Токио имеет дипотношения и тесные связи. При этом военная помощь может быть задействована лишь в том случае, если прочие средства упорных врагов не проняли. Наконец, японская армия пойдет в заграничную атаку только тогда, когда станет ясно: возникла угроза существованию японского государства, а заодно и праву граждан - как на свободу, так и на жизнь.

В любом случае ясно: армия Страны восходящего солнца отныне получила разрешение отправляться за границу и применять там технику и умение.

Верный оруженосец США

Вот цитата из свежего сообщения "Ассошиэйтед Пресс", приведенного американской газетой "Вашингтон Пост" (перевод - "ИноСМИ"):

"С момента поражения Японии во Второй мировой войне ее армия была скована ограничениями, наложенными победительницей - США, и через некоторое время большинство японцев приняли эту (концепцию). Сейчас оковы ослабляются. Японский кабинет министров во вторник одобрил новую интерпретацию пацифистской послевоенной конституции страны, которая теперь позволяет армии помогать защищать союзников и другие страны, имеющие "близкие отношения" с Японией в рамках концепции, известной как "коллективная самооборона"… <…> Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что изменения необходимы для защиты жизней японцев во все более напряженной с точки зрения безопасности среде. Японские военные корабли смогут помочь защитить американские корабли, охраняющие Японию, заявил он".

Согласитесь, звучит почти как "Япония защитит Америку".

29 июня, то есть еще до внесения поправки в конституцию, пожилой мужчина в Токио попытался себя сжечь, протестуя таким образом против военной политики кабинета Абэ. Перед тем как облить себя бензином, он выкрикнул в мегафон, что собирается убить себя в знак протеста против попытки правительства вовлечь Японию в войну. Мужчина не умер, но получил сильные ожоги. Сейчас он лежит в больнице.

Согласно результатам разных социологических опросов, против планов Абэ выступает примерно половина или чуть больше японцев. Но премьер отступать от начатого на собирается.

С чего вдруг именно сегодня японский "ястреб" захотел переменить "оборонную" политику государства?

По словам Абэ, "обстановка в окружающем Японию регионе" приобрела "жесткий характер". Поэтому-то правительству и следовало "разработать законодательство для обеспечения безопасности, защиты жизни людей и гарантий мирного существования страны". К этому Абэ даже добавил: "Чтобы быть готовым ко всему…"

Дело в том, что китайцы спорят с японцами из-за Дяоюйдао (они же Сенкаку), а южные корейцы не в ладах с японцами из-за островов Лианкур. Ну с российскими Курилами и так все понятно.

А что же США? Ведь Япония - верный американский союзник. Оказывается, в Вашингтоне приветствовали изменение в японской конституции. Власти США вполне официально поддержали планы японского руководства по изменению конституции, направленные на разрешение участия войск страны в зарубежных операциях. Американское одобрение понять несложно: мощная и "легально" воюющая Страна восходящего солнца нужна Белому дому для сдерживания растущего Китая. Да и Россию есть чем постращать.

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион, несомненно, нагревается. Если не раскаляется. Островные споры не прекращаются, но, напротив, обостряются. И нет никаких причин думать, что споры рассосутся сами собой в близком будущем.

Япония - то государство, которое должно сыграть свою роль в деле американского противостояния китайскому подъему. Ведь мощь Китая растет не по дням, а по часам, и вашингтонским боссам, претендующим на мировую гегемонию, это сильно не нравится.

Россия делает знаки

Увязывать нынешние крупномасштабные учения на Курилах с санкционными "разборками" было бы большим заблуждением. Данные учения планировались задолго до санкций и даже задолго до обострения украинского кризиса. То есть это никакая ни месть Японии за ее поддержку жесткой линии США в адрес России. Более того, как уже сообщал Zrpress.Ru, правительство утвердило перечень продукции и стран, которых коснутся российские санкции. Закупки продуктов питания будут ограничены из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Япония, поддерживающая антироссийскую позицию, ответных санкций избежала.

Не сомнений, что причиной этого стал запланированный на осень визит российского президента в эту страну. Япония, к тому же, не относится к списку стран, которые оголтело критикуют Россию. Она достаточно вяло и с большими задержками поддерживала лишь некоторые санкции, которые ей настоятельно рекомендовали принять США. Для Страны восходящего солнца нет никакого особого резона портить отношения с Россией в ситуации, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе явно нарастает напряженность. Пока по большей части словестные конфликты из-за островов – лишь маленькая надводная часть огромного айсберга нарастающих противоречий в регионе. На Олимпиаде в Сочи Япония явно дала понять России, что она готова к налаживанию более тесных взаимоотношений. Потом была Украина.

Вопрос визита президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Японию будет решаться с учетом ряда факторов. Об этом на пресс-конференции в Cан-Паулу сообщил японский премьер-министр Синдзо АБЭ.

"На данный момент вопрос о визите не решен. Решение будет принято с учетом ряда факторов", - сказал глава японского правительства.

Абэ добавил, что необходимо добиваться мирного разрешения ситуации на Украине, а страны "Большой семерки" должны "совместно работать с Россией в целях поиска дипломатического решения".

Никто не сомневается, что у Путина большие планы на осенний визит в Японию и отсутствие Японии в ответном российском санкционном списке – более чем явный намек, что Россия не хочет смешивать украинский борщ с японской супом мисо. Эксперты откровенно поговаривают о неких прорывных решениях, которые там могут быть приняты. К примеру, упоминается проект газопровода с Сахалина на Хоккайдо.

Газ – всему голова!

Вот что писали совсем недавно некоторые СМИ. "Визит президента России Владимира ПУТИНА в Шанхай и подписание договора о поставках газа в Поднебесную произвели в Азии фурор. Вслед за Китаем революционную сделку с Россией хочет заключить и Япония. В этот раз речь идет о строительстве 1350-километрового газопровода, который соединит российский Сахалин и японскую префектуру Ибараки, и позволит обеспечить Страну восходящего солнца дешевым и качественным топливом.

Япония и Китай – давние соперники в западной части Тихого океана, поэтому неудивительно, что Токио активизировался сразу после подписания российско-китайского газового договора. Япония хочет иметь те же козыри, что и ее континентальный сосед, и выступает категорически против формирующегося союза между Россией и Китаем. Можно сказать, что сейчас на Дальнем Востоке идет спор за дружбу с Москвой: кто привлечет внимание Кремля более выгодным контрактом, тот и победил...

Предложение о строительстве газопровода Сахалин - Ибараки озвучил Наоказу ТАКЕМОТО, глава одной из депутатских групп в японской палате представителей. Уже в июне политик представил соответствующий проект на рассмотрение премьер-министру страны Синдзо Абэ.

В целом, нынешний премьер-министр Японии всячески заигрывает с Кремлем, и разными способами пытается добиться его расположения. В апреле прошлого года Синдзо Абэ совершил знаковый визит в Москву: до этого на протяжении 10 лет действующие премьер-министры Японии ни разу Россию не посещали. Встречи такого высокого уровня открыли новые перспективы в разрешении конфликта вокруг Курильских островов, в частности, Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились уполномочить своих подчиненных для разрешения территориального конфликта.

Японии важно наладить отношения с Россией для того, чтобы не допустить усиления позиций Китая. Положение Токио по сравнению Пекином в последние годы серьезно ухудшилось, и Страна восходящего солнца хотела бы восстановить статус-кво. Японские и китайские компании соперничают за влияние в различных уголках мира, в том числе в Европе и Африке…"

В Японии голод. Энергетический

Продолжаем цитирование:

"Однако и у Японии, и у Китая есть один большой недостаток: нехватка энергии. В противостоянии победит тот, кто найдет такой источник ресурсов, который гарантирует экономическую и, может быть, даже военную победу над врагом.

Для Японии эта проблема усугубляется еще и недавней катастрофой на АЭС "Фукусима", после чего в стране началось сворачивание ядерной энергетики. Теперь в Японии на проверку закрыты все 48 атомных реакторов, примерно половина из них больше никогда не будет запущена из-за серьезного ужесточения стандартов безопасности. Это не устраивает представителей бизнеса, а также рядовых японцев, вынужденных экономить на электричестве.

Фукусимская катастрофа заставила политиков и промышленников заняться поисками новых источников энергии. Именно в рамках осуществляемых поисков был реанимирован проект газопровода Сахалин - Ибараки. До событий на АЭС "Фукусима" переговоры по поводу его строительства были бесплодными, хотя велись на протяжении 10 лет.

Немалую роль в дипломатическом прорыве сыграли неудачные попытки наладить поставки сжиженного газа на архипелаг. На импорт СПГ в 2013 году Япония потратили 7 триллионов иен. В министерстве финансов страны заявляют: это в два раза выше, чем в 2010 году. Если зависимость японского рынка от сжиженного газа в будущем продолжит расти, расходы могут стать чрезмерными...

Экономисты из Японии подсчитали, что строительство отдельной трубы, ведущей на архипелаг, обойдется намного дешевле, чем поставки газа морским транспортом. Получается, сжиженный газ нельзя рассматривать в качестве полноценной альтернативы относительно дешевому российскому топливу, и если газопровод будет построен, конкуренты России на японском рынке исчезнут сами собой. При благоприятном развитии событий, "Газпром" мог бы стать в Японии монополистом: Токио вряд ли будет покупать дорогостоящий сжиженный газ из Катара или Малайзии, а других поставщиков, кроме России, японские компании в обозримом будущем не найдут".

Учения, как элемент дипломатии

Конечно, Синдзо Абэ начал ухаживания за Россией не потому, что понял ошибочность внешнеполитического вектора развития Японии. Здесь тот же случай, что и с газом: Токио вслед за Пекином пытается переманить Москву на свою сторону, щедро задобрив ее.

Газовой дружбе может помешать только одно – политика США, которые сегодня обещают буквально завалить (или залить) Японию сжиженный сланцевым газом. И это не пустые угрозы - Америка готова на многое, лишь бы не сделать Японию хоть как-то зависимой от России.

А нет ли во всем сказанном некоего противоречия, спросите вы? России очень важен такой партнер как Япония, наша страна не включает ее в санкционные списки. И тут на тебе – учения! Так-то все вроде бы нелогично. Можно было бы с бряцанием оружием повременить.

Однако некоторые эксперты, опрошенные Zrpress.Ru, считают, что это классический вариант дипломатии по-азиатски.

Проведя перед возможным визитом Путина в Японию и в весьма непростое время масштабные учения, Россия, тем самым, показала, что она не находится в отчаянном положении, как хотят представить некоторые, что она сильна и не отступится от своих интересов. Если визит состоятся, то в Японию поедет как минимум равноправный партнер по переговорам.

P.S. Когда материал уже был готов к публикации, корреспонденту Zrpress.Ru удалось переговорить с представителем японских бизнес-кругов, который гостил в Приморье. "Японский бизнес уже устал от санкций. – заверил он, попросив не упоминать его. – У нас были большие планы в России и мы хотим, чтобы ситуация как можно скорее нормализовалась. Более того, японскому бизнесу не нравится, что многие наши дела решаются не в Токио, а в Вашингтоне". Это можно было бы назвать частным мнением, однако на днях Владивосток посетит очередная делегация бизнес-кругов из Японии. И это не смотря на санкции. Японский бизнес хочет торговать с Россией, а не терпеть убытки в угоду политикам. Тем более заокеанским.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", ZRPRESS.RU, Владивосток.