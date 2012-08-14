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Пенсионную реформу в России пока отложили
13 августа, ZRPRESS. На недавнем совещании у помощника президента РФ Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ было решено отложить принятие концепции долгосрочного развития пенсионной системы России. Об этом в ходе круглого стола «Ключевые вопросы к пенсионной системе» сообщил президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил ДМИТРИЕВ, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Как известно, президент РФ Владимир ПУТИН в первом же своем указе поручил правительству к 1 октября 2012 года подготовить концепцию долгосрочного развития пенсионной системы России до 2050 года. Ранее сообщалось, что 27 сентября правительство намеревается рассмотреть соответствующие предложения Минтруда, после чего готовый документ должен быть направлен на утверждение президенту. По словам Дмитриева, Эльвира Набиуллина заявила, что торопиться не стоит.
«Это значит, что 27 сентября правительство должно внести лишь предварительные предложения и предложить президенту начать их широкое обсуждение, чтобы они получили одобрение общества», - пояснил эксперт.
В числе прочего глава Минтруда Максим ТОПИЛИН ранее сообщал, что его ведомство рассматривает возможность преобразования обязательной накопительной части пенсии в добровольную. По словам Топилина, на накопительную часть взноса в Пенсионный фонд (6% приходится значительная часть дефицита ПФР - около 300-400 миллиардов рублей. Как экспертное сообщество, так и Минфин успели выступить с критикой такого предложения.
По словам Михаила Дмитриева, на заседании у Набиуллиной обсуждался вопрос о том, чтобы расширить для граждан спектр возможностей распоряжаться своими накопительными взносами – «направить в корпоративные программы или действительно направлять по заявлению в распределительную систему».
Зампредседателя ПФР Николай Козлов отметил, что возможность отмены накопительного компонента в целом (как предлагал несколько месяцев назад Минздравсоцразвития) более не обсуждается, негласное вето наложено и на тему повышения пенсионного возраста.
«Золотой Рог».
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