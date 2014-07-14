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Альпинистов, пропавших на вулкане Камень в Усть-Камчатском районе, обнаружили мертвыми
Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края обнаружили тела двух туристов на вулкане Камень, который расположен в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Альпинистов удалось обнаружить на восточном склоне на высоте около 3400 метров над уровнем моря. В настоящее время спасатели транспортируют тела мужчин в базовый лагерь, расположенный на высоте около 3200 метров.
Напомним, спасатели начали поиски пропавших мужчин 11 июля. В этот день в район вулкана Камень вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края и оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю с воздуха осмотрели вулкан, после чего спасатели были высажены на высоте около 2700 метров. С тех пор они ежедневно вели поиски.
Ранним утром 14 июля спасатели разделились на 3 группы. Первая группа планировала обследовать восточный склон исполина, вторая – подняться по северному склону вулкана - по предполагаемому маршруту следования потерявшихся туристов, третья группа должна была обследовать северо-западный склон, где, предположительно, альпинисты могли спускаться.
Напомним, 11 июля 2014 года в главное управление МЧС России по Камчатскому краю поступило заявление о пропаже двух туристов в районе вулкана Камень в Усть-Камчатском муниципальном районе. Как выяснилось, группа туристов из восьми человек отдыхала в районе Ключевской группы вулканов. Утром 9 июля двое мужчин из группы отправились совершать восхождение на вулкан Камень. Планировалось, что они вернутся к вечеру того же дня, однако, в назначенное время туристы в лагерь не вернулись. Оставшиеся шесть человек пытались организовать самостоятельный поиск, но обнаружить своих товарищей им не удалось. После этого двое из них спустились к месту, где имеется мобильная связь, и обратились в ГУ МЧС России по Камчатскому краю с просьбой организовать поиски мужчин. Стоит отметить, что туристическая группа не была зарегистрирована в поисково-спасательном отряде Камчатского края.
МЧС ИНФОРМИРУЕТ: Летом многие жители и гости края предпочитают путешествовать по Камчатке. Кто-то выбирает пешие маршруты, кто-то совершает восхождения на вулканы или сплавы по рекам. Следует помнить, что многие маршруты могут быть небезопасны, особенно для новичков и гостей полуострова, не знакомых с особенностями Камчатки.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям полуострова, а также к туристам, прибывающим на территорию края: отправляясь в горы, на сплавы, на восхождения, в лес – регистрируйте свой маршрут!
Любой самостоятельной туристской группе, прибывшей на Камчатку, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в краевом поисково-спасательном отряде. Спасатели могут проконсультировать о том, безопасно ли пребывание в том или ином районе, какая погода ожидается в предполагаемом районе происшествия, расскажут, как лучше экипироваться.
Зарегистрировать свой маршрут можно как по телефону, так и лично, явившись в поисково-спасательный отряд Камчатского края для заполнения маршрутного листа.
Зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.
Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.
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