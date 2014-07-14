КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье утром запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности, которые пролетели примерно 500 км. Сообщает Итар-Тасс со ссылкой на сообщение японского правительства.

В связи с ракетными стрельбами Токио выразил Пхеньяну протест. Соответствующая нота была направлена северокорейской стороне через дипломатическое представительство Японии в Пекине.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал соответствующим ведомствам "организовать сбор всей необходимой информации в сотрудничестве со всеми заинтересованными странами, включая США и Южную Корею".

Глава японского правительства также поручил подтвердить безопасность всех авиа- и морских судов, находившихся в момент запуска ракет в этом регионе, а также обеспечить оперативное и точное предоставление информации населению.

Учитывая, что места стартов находились в непосредственной близости от демилитаризованной зоны (ДМЗ) - де-факто границы с Южной Кореей - в Сеуле уверены, что эти запуски были направлены именно против южан.

Как считают другие эксперты, непосредственной причиной для запуска ракет стала на этот раз заход в южнокорейский порт Пусан атомного авианосца США "Джордж Вашингтон". Авианосец в составе ударной группировки корабля 7-го флота ВМС США примет участие в совместных американо-южнокорейских учениях у западного и южного побережий Корейского полуострова. РИА «Новости» сообщают, что в маневрах будут участвовать также подразделения ВМС Юга и США, а также морская пехота Южной Кореи. Несколько дней спустя 21-22 июля в районе острова Чечжу пройдут уже трехсторонние учения по отработке поисково-спасательных операций. Тогда к союзникам присоединятся и военные корабли Японии. КНДР уже раскритиковала прибытие в регион авианосца США, назвав это "грубой провокацией".

Напомним, с начала 2014 года КНДР осуществила не менее шести запусков баллистических ракет и более десяти - ракет малой дальности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.