Согласно исследованию Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, с 1990 года население ДФО уменьшилось на 1,8 млн человек

Дальневосточники продолжают покидать свои регионы, причем, по мнению экспертов, самая тревожная статистика – в Якутии, которую за минувший год покинули более 10 тысяч человек.

Об этом пишут «Новые известия». По информации издания, первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков признал, что это – «один из самых высоких показателей за последние пять лет» и что «он прямо указывает на неудовлетворенность качеством жизни в регионе».

«Все, кто может, уезжают в более благополучные регионы», – подтверждает житель поселка Зырянка Верхнеколымского района Якутии Евгений Шеметов. По его словам, местные жители вынуждены почти круглый год безвылазно находиться в поселке: «Из Якутска в Зырянку летают самолеты, но весной, когда начинается разлив реки, аэропорт закрывают, и остается один способ добраться до «большой земли» – вертолет с последующей пересадкой на самолет. Такое путешествие стоит 25 тысяч».

Интересно, что, по данным того же опроса, самым благополучным регионом ДФО на сегодняшний день назван Чукотский автономный округ – единственный регион, где наблюдается прирост населения и куда только за последний год переехали более 1,5 тыс. человек.

Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному в конце прошлого года Центром экономических исследований «РИА-Аналитика», самыми бедными дальневосточными регионами являются Амурская область и Еврейская автономная область. Они вошли в список 29 российских регионов, где среднемесячный доход семьи не превышает 10 тысяч рублей. Для сравнения: в Ямало-Ненецком автономном округе средняя семья имеет на руках более 70 тысяч рублей в месяц.

Около половины населения Дальневосточного федерального округа хочет покинуть свои обжитые места. Только за минувший год отток населения из ДФО составил 19 тысяч человек, хотя в этой части страны и так проживает лишь 4% населения России – 6,4 млн человек, пишут «Новые известия».

Согласно исследованию Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, с 1990 года население ДФО уменьшилось на 1,8 млн человек. То есть почти на четверть (22%) за 13 лет! Это при том, что Дальневосточный федеральный округ является крупнейшим в стране, занимая более трети (34,6%) ее территории, пишет РИА "Новый Регион".