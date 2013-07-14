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Около половины населения Дальневосточного федерального округа хочет покинуть свои обжитые места
Согласно исследованию Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, с 1990 года население ДФО уменьшилось на 1,8 млн человек
Дальневосточники продолжают покидать свои регионы, причем, по мнению экспертов, самая тревожная статистика – в Якутии, которую за минувший год покинули более 10 тысяч человек.
Об этом пишут «Новые известия». По информации издания, первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков признал, что это – «один из самых высоких показателей за последние пять лет» и что «он прямо указывает на неудовлетворенность качеством жизни в регионе».
«Все, кто может, уезжают в более благополучные регионы», – подтверждает житель поселка Зырянка Верхнеколымского района Якутии Евгений Шеметов. По его словам, местные жители вынуждены почти круглый год безвылазно находиться в поселке: «Из Якутска в Зырянку летают самолеты, но весной, когда начинается разлив реки, аэропорт закрывают, и остается один способ добраться до «большой земли» – вертолет с последующей пересадкой на самолет. Такое путешествие стоит 25 тысяч».
Интересно, что, по данным того же опроса, самым благополучным регионом ДФО на сегодняшний день назван Чукотский автономный округ – единственный регион, где наблюдается прирост населения и куда только за последний год переехали более 1,5 тыс. человек.
Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному в конце прошлого года Центром экономических исследований «РИА-Аналитика», самыми бедными дальневосточными регионами являются Амурская область и Еврейская автономная область. Они вошли в список 29 российских регионов, где среднемесячный доход семьи не превышает 10 тысяч рублей. Для сравнения: в Ямало-Ненецком автономном округе средняя семья имеет на руках более 70 тысяч рублей в месяц.
Около половины населения Дальневосточного федерального округа хочет покинуть свои обжитые места. Только за минувший год отток населения из ДФО составил 19 тысяч человек, хотя в этой части страны и так проживает лишь 4% населения России – 6,4 млн человек, пишут «Новые известия».
Согласно исследованию Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН, с 1990 года население ДФО уменьшилось на 1,8 млн человек. То есть почти на четверть (22%) за 13 лет! Это при том, что Дальневосточный федеральный округ является крупнейшим в стране, занимая более трети (34,6%) ее территории, пишет РИА "Новый Регион".
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Комментарии
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Псевдоним21:13, 15.07.2013#
Еще СИРИИ списан долг 10 млрд. $ в 2005-2006 г. с условием, что Асад даст возможность российским частным нефтегазовым компаниям косить там бабло т. е. заключать контракты, которые и были заключены с 2005 по 2012 г. Вот почему российский империализм и бьется за Сирийские интересы.
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Псевдоним16:00, 14.07.2013#
Теперь, на основании вышеизложенного, у меня появились несколько вопросов:--- Являются ли должники за ЖКХ, за неуплату всевозможных налогов (имею ввиду физических лиц) ЧЕЛОВЕКАМИ в понимании Конституции РФ?--- ЧЕЛОВЕКИ какой страны являются высшей ценностью для Конституции РФ?--- На сколько жители стран, которым Россия списала долги являются более ценными ЧЕЛОВЕКАМИ для Конституции РФ?Ну и самое главное;--- Как прировнять россиян к гражданам стран, с теперь уже бывшими миллиардными долгами, ЧТОБЫ ИМ ТО-ЖЕ ВСЁ ПРОСТИЛИ?
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По данным газеты «Известия» долги россиян за ЖКХ на начало июня 2013 достигли отметки в 733 миллиарда рублей. При этом за пять месяцев текущего года объём задолженности за услуги ЖКХ вырос на 11% (http://izvestia. ru/news/552600). Между тем, правительство в единоличном порядке, прощает долги странам, которые имели так называемые неурегулированные долговые обязательства перед РФ;Год 2000. Списан 11-миллиардный долг Вьетнама. Год 2003. Списание иракского долга в размере 12 миллиардов долларов. Год 2007. Россия списывает Алжиру долг в размере 4, 7 миллиарда долларов. Год 2007. Списан 11-миллиардный долг Монголии. Год 2007. Россия списывает Афганистану 11 миллиардов долларов долга. Год 2008. Россия списывает долг в размере 4, 6 миллиардов долларов Ливии. Год 2010. Россия списывает Монголии долг в 168 миллионов долларовГод 2012. Российская Федерация списывает целому ряду африканских стран долг в размере около 20 миллиардов долларов. Год 2012. Россия списывает 11-миллиардный долг КНДР и 0, 5 миллиарда долларов долга КиргизииГод 2013. Проводится реструктуризация 30 миллиардного кубинского долга. Что в сумме, в переводе на национальную валюту (по курсу 32. 5867руб. за доллар на 12. 07. 13г), получается (пока без учёта Кубы) 2800 миллиарда рублей. А теперь я хочу обратить внимание на высший нормативный правовой акт Российской Федерации – Конституцию, в частности на статью 2.