Дума Находки избрала "почетного" мэра

6 июня в Находке определилось имя нового градоначальника. Им стал Борис ГЛАДКИХ, в течение многих лет являвшийся заместителем главы городского округа, а в середине апреля возглавивший город в статусе врио мэра.

Ранее конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморского края Дмитрием БРАТЫНЕНКО изучила документы и провела собеседование с участниками конкурса. Ко второму этапу отбора, который прошел 1 июня, были допущены все 10 претендентов, а по итогам собеседования на голосование в Думе НГО было внесено шесть кандидатур. По итогам рейтингового голосования 23 депутата проголосовали за избрание главой НГО Бориса Гладких.

Интересно, что несколько недель назад Борису Гладких по решению депутатов Думы НГО было присвоено звание почетного жителя Находки. Кандидатура Гладких, как считается, на данном этапе является единственно возможным, компромиссным вариантом как для руководства Приморья, так и для различных групп интересов в Находке. В пользу политика сыграл и многолетний опыт работы в администрации Находки.

«Вячеслав Васильевич КВОН будет хорошим главой Находки. Но не сейчас. Ситуация такова, что, к сожалению, у нового мэра нет времени на «раскачку», на знакомство с людьми, ситуацией, проблемами. Их нужно решать немедленно», - так Борис Гладких прокомментировал несостоявшийся «переезд» Квона в интервью газете «Находкинский рабочий». - «Перед Андреем Владимировичем ТАРАСЕНКО, врио губернатора, стояла очень непростая задача. И он принял такое решение: Вячеслава Васильевича оставить в должности главы Спасска-Дальнего, а меня - выдвинуть как кандидата на пост главы Находки».