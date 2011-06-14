Среди должностных лиц таможни, работников и членов их семей разыскиваются таланты

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в Федеральной таможенной службе РФ в Хабаровской таможне прошел 1 этап XVI смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества должностных лиц, работников таможни и членов их семей.

Смотр-конкурс проводился по девяти номинациям: «Сольный вокал», «Вокальный дуэт», «Чтецы», «Инструменталисты», «Танец», «Вокальный ансамбль», «Художественная фотография», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство». Было представлено 25 концертных номеров, 60 фотографий, 6 картин, 32 работы декоративно-прикладного творчества, а также 15 рисунков детей.

В этом году смотр-конкурс по количеству участников побил все рекорды и составил 69 человек, кроме того, около 20 человек было задействовано в организации и технической поддержке концерта и оформлении выставок.

27 мая в Хабаровской таможне состоялся заключительный концерт первого этапа смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества. Оценка концертных номеров и представленных работ производилась жюри, в состав которого вошли заместители начальника таможни, представители структурных подразделений таможни и всех таможенных постов.

10 июня на торжественном собрании, посвященном Дню России, были подведены результаты смотра-конкурса. Участникам смотра-конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места, вручены дипломы. В заключение начальник таможни Владимир Карпов пожелал самодеятельным артистам пройти все этапы конкурса и принять участие в заключительном гала-концерте лучших исполнителей ФТС России, который будет проводиться в ноябре-декабре 2011 года.