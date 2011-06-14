В Окружном учебном центре Восточного военного округа новобранцы приступили занятиям

В Окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, начался очередной учебный период.

Как отметил исполняющий обязанности командира ОУЦа полковник Владимир Луговой, новобранцы 8 учебных рот распределены по учебным подразделениям и уже приступили к занятиям.

В первом месяце службы молодое пополнение примет присягу, пройдет курс молодого бойца. Подготовка младших специалистов ОУЦа в этом году организована по двадцати военным специальностям.

Всего за учебный период Окружной учебный центр планирует выпустить несколько тысяч младших специалистов.