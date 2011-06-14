Уссурийские суворовцы обучаются в лагерных условиях

У воспитанников Уссурийского суворовского военного училища, которым руководит полковник запаса Анатолий Рэцой, закончился лагерный сбор.

Более 60 шестнадцатилетних десятиклассников - воспитанников УСВУ прошли обучение в стационарном полевом лагере, который располагается в поселке Борисовка Приморского края.

Под руководством начальника лагерного сбора - заместителя начальника училища по воспитательной работе подполковника Вадима Лютикова, ребята прошли начальную военную подготовку, изучили новые образцы вооружения, порядок работы с навигационной аппаратурой, основные положения тактической, инженерной, и огневой подготовки.