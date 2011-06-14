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Недоосознанный праздник
Мы вышли на работу после трех праздничных дней, и выходных, телевидение, если вы с ним еще общаетесь, что-то нынче мало рассказало про День России, который подарил нам последние перед летом выходные. Теперь нам светит отдыхать только в начале ноября в День примирения и согласия, так, кажется. Оба дня знаменуют собой создан1ие государственности – Российской империи в 1613 году и России в 1990-м. И суть обоих праздников, как мне представляется, мы слабо разумеем. Не в назидание, а в качестве ликбеза мне представляется важным вспомнить, что к значимому событию приложили руку и народные депутаты от Приморья.
Профессия подарила возможность присутствия на съезде народных депутатов в 1990 году в момент принятия Декларации о государственном суверенитете России. Именно о суверенитете, а не о независимости, как это отпечаталось в мозгу многих. В документе как раз и говорится, что Россия остаётся в составе СССР (какая уж тут независимость), и в официальных документах праздник никогда не именовался днем независимости России. А в том, что Союз через год распался, вина Декларации косвенная.
Так вот, я молодая в те годы журналистка, плохо осознавала значение и тем более последствия принятого решения, но очень хорошо помню воодушевление и эмоциональный подъем депутатов от причастности к чему-то очень значимому, сделанному своими руками. Или головами, скорее всего. Еще помню пьянку (депутаты тоже люди) по поводу принятой Декларации «Вот это мы дали сегодня!» в гостинице «Россия», в которой жили народные депутаты РСФСР. Наш депутат (пусть земля ему будет пухом) юрист Виктор ВЕРЕМЧУК с нежными такими матами объяснял мне: «Понимаешь, Россия получила государственность. Вот у Литвы или Узбекистана государственность есть, хоть они и в составе Союза, а у России даже своих министерств нет. Теперь мы не старший брат, мы равноправная республика. Теперь можно официально называть нас Россией – слово-то какое красивое, а то доселе этого слова в официальных документах не было никогда, и нас так называли только «проклятые империалисты».
И еще о наших депутатах в тех значимых событиях. За две недели до принятия Декларации председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис ЕЛЬЦИН с перевесом всего в три или четыре голоса. В счетной комиссии тогда был приморский депутат и еще не губернатор Евгений НАЗДРАТЕНКО, молва приписывала ему какое-то участие в этих трех голосах. Потом Евгений Иванович еще долго делал лукаво-загадочное лицо при вопросе: «Что же у вас там происходило при подсчете бюллетеней»? Заместителем председателя Верховного Совета в те годы была тоже наша Светлана ГОРЯЧЕВА, которая после «заявления шести», в котором резко критиковались формы и методы работы Ельцина и выражалось недоверие ему, добровольно ушла в отставку. Светлана Петровна говорила, что «действия «шести» были «попыткой создать оппозицию, без которой любая политическая система будет загнивать». Золотые слова и весьма применимы к нынешнему положению в стране.
Народных (вы заметили, таковыми нынешних избранников уже не называют) депутатов РСФСР было 16 человек. Кроме упомянутых приморцев на съезде представляли милиционер Нелли ЯКИМЕНКО, геолог Юрий СЕРГЕЕВ, журналист Александр КОПЕЙКА, директор-лесник Анатолий КАЛИНИЧ, директор совхоза Виктор БАЙКАЛОВ, генерал-пограничник Михаил БАРЫБИН, врачи Николай БЕРЕЗКИН и Эдуард ВЕРШИНИН, директор «Дальприбора» Виктор ПАЛЛО, первый секретарь крайкома КПСС Алексей ВОЛЫНЦЕВ, директор-шахтер Анатолий ВАСЯНОВИЧ, руководитель свободной экономической зоны «Находка» Игорь УСТИНОВ, начальник политуправления ТОФ Борис ПЕКЕДОВ. Наверное, они не все голосовали за Декларацию о суверенитете. Но лучшего для соотечественников хотели все – это знаю. И еще знаю, что депутатство не принесло им не в пример нынешним никаких материальных дивидендов.
То было время ощущений ветра перемен, свежей крови, пламенных ораторов и новых лиц в политике. Это же – жажда перемен, гласность и вера в то, что отныне сами будем строить Россию, их задор и погубило. Как представляется, шанс на реальное реформирование не использован. Идея свободного общества свободных людей, в конкурентной борьбе отстаивающих свои способности и таланты, не воплотилась.
Почему? А то вы не знаете…
И нынешнее время опять требует гласности более широкой, ветра более свежего и людей новых, просто лиц других...
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