"Дальневосточные гектары" могут перепасть и иностранцам

Президент России предлагает бесплатно предоставить землю на нетронутых территориях Дальнего Востока всем разочарованным британцам - если, конечно, они смогут прожить пять лет на бесплодных сибирских просторах в условиях сурового климата. Об этом пишет британская пресса.

Эти довольно большие участки земли площадью в один гектар расположены в обширном регионе, простирающемся от Арктического круга до китайской границы, где зимой температура опускается до —47 ° по Цельсию, а плотность населения в настоящий момент составляет всего три человека на квадратный километр.

Однако это не такое уж и плохое место для тех, кому нужен дом. Дальний Восток России прославился своей потрясающей красотой: сотни километров холмов, лугов и крутых горных хребтов. Этот регион называют местом, где лед встречается с огнем, и путешественники приезжают сюда, чтобы подниматься по покрытым снегом склонам активных вулканов и погружаться с горячие источники.

Лето в этом регионе длинное и комфортно теплое: 25° С — это идеальная температура воздуха для походов по удивительным местам Дальнего Востока.

Президент Владимир Путин одобрил закон о предоставлении земли в попытке увеличить численность населения Дальнего Востока и поддержать экономику этого плохо развитого региона. По слухам, Дальний Восток с нетерпением ждет, в том числе недовольных британских граждан.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что возможность получить бесплатную землю многих заинтересовала, и получено уже несколько запросов.

Г-н Путин хочет набрать 300 человек, чтобы поселить их на этой земле, что может стать началом совершенно новой жизни для тех британцев, которые разочаровались в Великобритании — особенно теперь, когда им предстоит узнать потенциально разочаровывающие результаты референдума по выходу их страны из Евросоюза.

Однако тем, кто стремится к комфортной жизни, не стоит подавать заявку. Во время своего выступления на этой неделе президент подчеркнул, что инфраструктура в этом регионе «минимальная», однако те, кто готов проделать путь на восток длиной в 8 тысяч километров, будут вознаграждены бесплатным участком земли размером с футбольное поле, на котором они смогут построить ферму или создать свой бизнес.

Однако есть один нюанс: британским гражданам нужно будет прожить на этой земле пять лет, прежде чем они получат ее в полное владение. Кроме того, те, кто успешно продержатся в условиях сурового климата Дальнего Востока, получат российское гражданство и право продолжить жить на этой земле или продать ее.

Любой человек может подать заявку на получение гектара земли в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, на Магадане и Сахалине, в Республике Саха, в Еврейском и Чукотском автономном округах.

Поселенцы из Великобритании также получат необычную возможность пожить в стране, лидер которой пользуется популярностью у народа. Рейтинги премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидера Лейбористской партии Джереми Корбина (Jeremy Corbyn) не превышают 35%, тогда как рейтинг г-на Путина составляет 82%.

Проект закона о бесплатном предоставлении гектара земли был впервые предложен полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе в начале 2015 года.

Он считал этот проект одним из способов усилить миграцию людей на Дальний Восток, и обратился ко всем тем, кто хочет приехать и жить в этом регионе, чтобы начать свой бизнес в сфере животноводства, лесопереработки, охоты и так далее.

Смогут ли поселенцы справиться с суровыми условиями жизни в этом регионе, пока остается неясным. Г-н Трутнев, казалось, скорее надеялся на успех этого проекта, чем был уверен в нем: «Мы попытаемся».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.