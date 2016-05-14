Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дальневосточные гектары" могут перепасть и иностранцам
Президент России предлагает бесплатно предоставить землю на нетронутых территориях Дальнего Востока всем разочарованным британцам - если, конечно, они смогут прожить пять лет на бесплодных сибирских просторах в условиях сурового климата. Об этом пишет британская пресса.
Эти довольно большие участки земли площадью в один гектар расположены в обширном регионе, простирающемся от Арктического круга до китайской границы, где зимой температура опускается до —47 ° по Цельсию, а плотность населения в настоящий момент составляет всего три человека на квадратный километр.
Однако это не такое уж и плохое место для тех, кому нужен дом. Дальний Восток России прославился своей потрясающей красотой: сотни километров холмов, лугов и крутых горных хребтов. Этот регион называют местом, где лед встречается с огнем, и путешественники приезжают сюда, чтобы подниматься по покрытым снегом склонам активных вулканов и погружаться с горячие источники.
Лето в этом регионе длинное и комфортно теплое: 25° С — это идеальная температура воздуха для походов по удивительным местам Дальнего Востока.
Президент Владимир Путин одобрил закон о предоставлении земли в попытке увеличить численность населения Дальнего Востока и поддержать экономику этого плохо развитого региона. По слухам, Дальний Восток с нетерпением ждет, в том числе недовольных британских граждан.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что возможность получить бесплатную землю многих заинтересовала, и получено уже несколько запросов.
Г-н Путин хочет набрать 300 человек, чтобы поселить их на этой земле, что может стать началом совершенно новой жизни для тех британцев, которые разочаровались в Великобритании — особенно теперь, когда им предстоит узнать потенциально разочаровывающие результаты референдума по выходу их страны из Евросоюза.
Однако тем, кто стремится к комфортной жизни, не стоит подавать заявку. Во время своего выступления на этой неделе президент подчеркнул, что инфраструктура в этом регионе «минимальная», однако те, кто готов проделать путь на восток длиной в 8 тысяч километров, будут вознаграждены бесплатным участком земли размером с футбольное поле, на котором они смогут построить ферму или создать свой бизнес.
Однако есть один нюанс: британским гражданам нужно будет прожить на этой земле пять лет, прежде чем они получат ее в полное владение. Кроме того, те, кто успешно продержатся в условиях сурового климата Дальнего Востока, получат российское гражданство и право продолжить жить на этой земле или продать ее.
Любой человек может подать заявку на получение гектара земли в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, на Магадане и Сахалине, в Республике Саха, в Еврейском и Чукотском автономном округах.
Поселенцы из Великобритании также получат необычную возможность пожить в стране, лидер которой пользуется популярностью у народа. Рейтинги премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидера Лейбористской партии Джереми Корбина (Jeremy Corbyn) не превышают 35%, тогда как рейтинг г-на Путина составляет 82%.
Проект закона о бесплатном предоставлении гектара земли был впервые предложен полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе в начале 2015 года.
Он считал этот проект одним из способов усилить миграцию людей на Дальний Восток, и обратился ко всем тем, кто хочет приехать и жить в этом регионе, чтобы начать свой бизнес в сфере животноводства, лесопереработки, охоты и так далее.
Смогут ли поселенцы справиться с суровыми условиями жизни в этом регионе, пока остается неясным. Г-н Трутнев, казалось, скорее надеялся на успех этого проекта, чем был уверен в нем: «Мы попытаемся».
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
очередной бред, я думаю, что тем кто такие предложения выносит, нуждается в помощи психиатра