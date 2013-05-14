Во Владивостоке посетители международной выставки PITE отправятся в бесплатный гастрономический тур

18-19 мая в рамках Недели туризма в Приморском крае жители и гости Владивостока смогут бесплатно оправиться в гастрономическое путешествие по азиатским и латиноамериканским странам.

При этом покидать регион не нужно, так как поездка является условной и представляет собой «Фестиваль национальной кухни разных стран мира», который пройдет в спортивном кампусе ДВФУ в ходе Тихоокеанской международной туристской выставки PITE-2013.

В течение двух дней посетители выставки смогут наблюдать настоящее кулинарное шоу. На специально оборудованной площадке ведущие шеф-повара города проведут серию мастер-классов и познакомят зрителей с кухнями разных стран и регионов. Каждому из поваров предстоит за полтора часа не только приготовить несколько блюд, наиболее точно отражающих специфику определенной национальной кухни, но и рассказать о кулинарных особенностях и традициях выбранной страны. Так, гостям «Фестиваля национальной кухни» будет предложено продегустировать вьетнамские, японские, новозеландские и латиноамериканские блюда.

«Владивосток претендует на звание туристического центра России в АТР. А это требует не только инфраструктуры, определенных экономических и других показателей, но еще и уровня культуры. Задачей фестиваля как раз и является знакомство жителей Приморского края с особенностями разных кухонь, с культурой питания других стран. Вкусная пища – немногое из того, что действительно объединяет представителей разных народов и государств. Так что после фестиваля рядовые владивостокцы смогут оказать радушный прием жителям, скажем, Новой Зеландии или других стран», - рассказал Роман Иванищев, президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров, которая наряду с ресторанным агентством «Анонс» является организатором фестиваля.

«Фестиваль национальной кухни» откроется в спортивно-оздоровительном комплексе ДВФУ (о. Русский) 18 мая в 14.00 с мастер-класса по вьетнамской кухне, в 16.00 пройдет «презентация» японской кухни. График мастер-классов 19 мая выглядит следующим образом: 12.00 - новозеландская кухня, 14.00 – мастер-класс по кофейным напиткам стран Латинской Америки.

Досье

Организатором Приморской недели туризма и отдыха выступает администрация Приморского края (Департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края). Цель мероприятий - повысить туристскую привлекательность региона. Главным событием недели станет – XVII Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, в ходе которой пройдут международный форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и стран АТР», «Фестиваль национальных кухонь», чемпионат по приготовлению стейков среди любителей «Master Steak-2013», кофейный чемпионат, дефиле «Модный показ актуальной одежды для туризма и отдыха». Операторы выставки PITE-2013 - Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров, Дальэкспоцентр.



Другим важным событием недели туризма выступает выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.