Циклон из Китая принес холод и дожди в Приморье

Трудно поверить, но в европейской части России местами наблюдается аномальная жара. А у нас на Дальнем Востоке слово «тепло» скоро вообще уйдет из обихода – и это в середине мая! Непрерывная циклоническая деятельность в нашем регионе вновь формирует малоприятную погоду с не очень высоким температурным фоном и осадками. И Приморский край, увы, в этом плане не исключение...

Днем во вторник и в ночь на среду со смещением фронтальных разделов циклона с северо-востока Китая на акваторию Японского моря вновь пройдут дожди на большей части края, не исключая ВЛАДИВОСТОК. При большом количестве облачности сохранится пониженный температурный фон. В континентальных районах края температура воздуха составит +13...+21°C. На побережье продолжит поступать воздух с Японского и Охотского морей, здесь еще прохладней - лишь +4...+11°C.

В среду в Приморье начнется рост атмосферного давления. Осадки прекратятся. Температурный фон повысится на 3-7°C.

Чуть получше погода у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ – в ближайшую неделю осадков не прогнозируется. В дневное время температура останется примерно той же, что и в прошлую семидневку – 16-23 градуса тепла. Ночью температура не превысит плюс 6-11.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ возможен дождь - в пятницу и субботу. Дневной температурный фон сохранится в пределах 16-22 градусов тепла.

Сухой обещает быть неделя в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она будет доходить до 10-15 градусов тепла. В ночные часы температура в столице островной области не превысит плюс 2-5.

Во вторник может пойти дождь в МАГАДАНЕ. Днем температура воздуха здесь выше 4-10 градусов тепла не поднимется. А в ночное время еще возможны заморозки – температура понижается до минус 3 – плюс 1.

Минуют дожди на этой неделе ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Днем воздух здесь будет прогреваться до 5-8 градусов тепла. С приходом темного времени суток температура понижается до плюс 2-4.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.