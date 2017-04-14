Северокорейская армия выходит на боевые позиции

Северная Корея начала перегруппировку войск и военной техники на наступательные позиции, в том числе по всей стране выезжают на огневые позиции тяжелые тягачи с ядерным оружием, несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин призвал президента Трампа к «мирному разрешению корейских вопросов», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Информационное агентство NHK в Японии подтверждает в прямом эфире, что «тяжелые тягачи перевозят — стратегические активы» по всей Северной Корее ». Термин «стратегические активы» означает ядерные ракеты.

Военные аналитики говорят, что они считают, что Северная Корея собирается сделать «первый удар», потому что это единственный вариант, который у них есть.

Тем временем, американский самолет, специализирующийся на обнаружении радиоактивного «мусора» после детонации ядерного устройства, прибыл на Окинаву (Япония) в условиях растущей напряженности на Корейском полуострове.

Как уже писала деловая газета «Золотой Рог», по непроверенной информации по приказу Ким Чен Ына из Пхеньяна в эти дни эвакуируют 600 000 жителей. Еще раньше «Золотой Рог» писал о том, что США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову.