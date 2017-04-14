Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Северокорейская армия выходит на боевые позиции
Северная Корея начала перегруппировку войск и военной техники на наступательные позиции, в том числе по всей стране выезжают на огневые позиции тяжелые тягачи с ядерным оружием, несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин призвал президента Трампа к «мирному разрешению корейских вопросов», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Информационное агентство NHK в Японии подтверждает в прямом эфире, что «тяжелые тягачи перевозят — стратегические активы» по всей Северной Корее ». Термин «стратегические активы» означает ядерные ракеты.
Военные аналитики говорят, что они считают, что Северная Корея собирается сделать «первый удар», потому что это единственный вариант, который у них есть.
Тем временем, американский самолет, специализирующийся на обнаружении радиоактивного «мусора» после детонации ядерного устройства, прибыл на Окинаву (Япония) в условиях растущей напряженности на Корейском полуострове.
Как уже писала деловая газета «Золотой Рог», по непроверенной информации по приказу Ким Чен Ына из Пхеньяна в эти дни эвакуируют 600 000 жителей. Еще раньше «Золотой Рог» писал о том, что США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Делегация из Приморья принимает участие в Саммите губернаторов стран СВА
- Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум
- Уезд Чинчхон Республики Корея и Уссурийск подписали соглашение
- Китай отказался признавать Россию партнером номер один в Азии
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Спорные Курильские острова могут поделить пополам
- Приморцы смогут летать в "Суньку", а не ездить на автобусах
Новости раздела
- Северокорейская армия выходит на боевые позиции
- Приморские женщины не хотят рожать
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Железных дорог на Дальнем Востоке станет больше
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Делегация из Приморья принимает участие в Саммите губернаторов стран СВА
- Получателей "дальневосточного гектара" превратят в колхлозников
- "Дальневосточный гектар" под охотугодья будут выделять на особых условиях
- На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров
- На Дальнем Востоке уже в июле начнут тестировать электронную визу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Стало известно, пострадает ли Владивосток в случае ядерного конфликта в Корее
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- Российские власти призывают скупать доллары
мобилизовали армию кривозубых сковородок