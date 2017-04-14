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Северокорейская армия выходит на боевые позиции

14 Апреля 2017, 16:21 | Дальний Восток

Северная Корея начала перегруппировку войск и военной техники на наступательные позиции, в том числе по всей стране выезжают на огневые позиции тяжелые тягачи с ядерным оружием, несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин призвал президента Трампа к «мирному разрешению корейских вопросов», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Информационное агентство NHK в Японии подтверждает в прямом эфире, что «тяжелые тягачи перевозят — стратегические активы» по всей Северной Корее ». Термин «стратегические активы» означает ядерные ракеты.

Военные аналитики говорят, что они считают, что Северная Корея собирается сделать «первый удар», потому что это единственный вариант, который у них есть.

Тем временем, американский самолет, специализирующийся на обнаружении радиоактивного «мусора» после детонации ядерного устройства, прибыл на Окинаву (Япония) в условиях растущей напряженности на Корейском полуострове.

Как уже писала деловая газета «Золотой Рог», по непроверенной информации по приказу Ким Чен Ына из Пхеньяна в эти дни эвакуируют 600 000 жителей. Еще раньше «Золотой Рог» писал о том, что США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ядерное оружие  трамп  войска  Сеул  ким чен ын  атомная бомба  США  КНДР  Корея  пхеньян 



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Комментарии

  • приморец16:44, 14.04.2017#

    мобилизовали армию кривозубых сковородок

  • Хмырь16:51, 14.04.2017#

    ипаные пиндосы мочить их флот у наших границ. . .

  • Впихотинец17:03, 14.04.2017#

    "Военные аналитики говорят, что они считают, что . . . потому что. . . " - это пять !Афтырь, учизь руской йезыке !

  • 36217:08, 14.04.2017#

    Как же эти северные дебилы напоминают ссср в 1939 году.

  • Псевдоним17:18, 14.04.2017#

    С автоматами на каблуках! Круто!

  • Ханиф17:35, 14.04.2017#

    Думается мне что уничтожать людей за то, что они дебилы не хорошо, не правильно, я бы сказал не гуманно.

  • дон19:30, 14.04.2017#

    Дела могут принять неожиданный оборот.

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