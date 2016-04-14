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Власти комментируют информацию о переносе на Дальний Восток заводов из Китая

14 Апреля 2016, 13:58 | Дальний Восток

Китай намерен перенести 12 приоритетных отраслей экономики на Дальний Восток, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Какие заводы "переедут" из Поднебесной на территорию нашей страны "Российской газете" рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

"Речь ни в коем случае не идет о переносе старых производств с китайской территории. Речь - исключительно об инвестициях в создание новых современных предприятий, - отметил он в интервью "РГ". - Давайте разберемся в этом вопросе. Объективности ради хочу отметить, что Китай ничего не предлагал. Это глобальная инициатива этой страны - строить предприятия за рубежом - и Китай будет их строить там, где получит адекватные условия - в Азии ли, в Америке или в Европе. Это глобальные инвестиции, и идет серьезная конкуренция целых стран за то, чтобы эти инвестиции получить".

По словам Александра Галушки, близкий пример - Казахстан, который уже добился существенного прогресса: эта страна привлекает миллиарды долларов инвестиций из Китая в новые производственные и логистические мощности. Казахстан - сосед Китая и наш партнер по Евразийскому экономическому союзу, активно привлекает китайские инвестиции, развивая тем самым свою собственную экономику.

"Мы стремимся выиграть в конкуренции за инвестиции. Вместе с тем мы ничего не предлагаем китайским инвесторам такого, что отличалось бы от аналогичного предложения корейским, японским, австралийским, сингапурским инвесторам, - отметил министр. - На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования - и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. В том числе - китайского. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство, в том числе экологическое".

Деловая газета «Золотой Рог» напоминает, что по новым механизмам развития Дальнего Востока заявлено свыше 180 новых предприятий на общую сумму инвестиций 945,8 миллиарда рублей (см. график). Среди них преобладают российские предприятия. Из иностранных инвесторов представлены КНР, Япония, Сингапур, Австралия, Италия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: китай  тор  минвостокразвития  Галушка  КНР  свободный порт  министр 



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Комментарии

  • Андрей14:22, 14.04.2016#

    Если Галушка начала оправдываться, значит собираются самые "грязные" производства нам закинуть

  • 1234514:33, 14.04.2016#

    однозначно

  • 5555520:52, 17.04.2016#

    Будем одевать весь мир в китайские тапочки из Приморья -по миллиону пар в неделю !!Но рыба в прибрежном Приморье - исчезнет ))

  • Пионер14:59, 14.04.2016#

    Для Китая заводы старые, а для нас - супертехнологии. Но в целом, этого и стоило ожидать от Китая с его курсом юаня. В любой экономике главная задача - уменьшить "плечо" в себестоимости (у нас дешевая рабочая сила, близко к ископаемым, дешевые энергоресурсы). Осталось дело - уменьшить бюрократию.

  • дв22:41, 14.04.2016#

    Ага, типа тут станут платить больше, чем средняя зарплата в регионе. . И при этом КАК ты заставишь их оплачивать пенсионку и мед. страховку??У тебя есть варианты, как это можно заставить делать китайца, а также обеспечить охрану труда в соответствии с нашим законодательством?Или типа подсунуть уже дальневосточников под кнопку"удалить", так как ничего из вышеперечисленного соблюдаться не будет. То есть, окончательно закрепить класс "рабов" на колонии под названием "ДВ". Только не китайцев или еще кого, а своих же.

  • бабай20:08, 17.04.2016#

    Вот и не формально и продали дальний восток

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:28, 17.04.2016#

    Это значит что китайцы уже не хотят работать на таких заводах за 300-400 баксов. Будем работать мы.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 20:36, 17.04.2016#

    И опять возникает вопрос кто в этом виноват?Обама?

  • Псевдо20:54, 17.04.2016#

    биомассы, еще в замешательстве. . . ааа кто. . . кто это сделал. . .

  • Я так думаю20:46, 17.04.2016#

    Чтобы не было кривотолков, государство само должно развивать промышленность на Дальнем Востоке. И не просто строить новые предприятия, а обустраивать инфраструктуру для комфортной жизни тех кто работает.

  • Псевдо20:48, 17.04.2016#

    .

  • Псевдо20:51, 17.04.2016#

    Кремлеб. . . закинут утку, а после оценивают настроение биомассы, перед принятием законов!

  • Справедливый21:02, 17.04.2016#

    Пошли они нахрен со своими заводами. Такой природы как у нас нет в центральной россии - пускай там эти грязные производства и ставят, про китай вообще молчу

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