Власти комментируют информацию о переносе на Дальний Восток заводов из Китая

Китай намерен перенести 12 приоритетных отраслей экономики на Дальний Восток, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Какие заводы "переедут" из Поднебесной на территорию нашей страны "Российской газете" рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

"Речь ни в коем случае не идет о переносе старых производств с китайской территории. Речь - исключительно об инвестициях в создание новых современных предприятий, - отметил он в интервью "РГ". - Давайте разберемся в этом вопросе. Объективности ради хочу отметить, что Китай ничего не предлагал. Это глобальная инициатива этой страны - строить предприятия за рубежом - и Китай будет их строить там, где получит адекватные условия - в Азии ли, в Америке или в Европе. Это глобальные инвестиции, и идет серьезная конкуренция целых стран за то, чтобы эти инвестиции получить".

По словам Александра Галушки, близкий пример - Казахстан, который уже добился существенного прогресса: эта страна привлекает миллиарды долларов инвестиций из Китая в новые производственные и логистические мощности. Казахстан - сосед Китая и наш партнер по Евразийскому экономическому союзу, активно привлекает китайские инвестиции, развивая тем самым свою собственную экономику.

"Мы стремимся выиграть в конкуренции за инвестиции. Вместе с тем мы ничего не предлагаем китайским инвесторам такого, что отличалось бы от аналогичного предложения корейским, японским, австралийским, сингапурским инвесторам, - отметил министр. - На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования - и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. В том числе - китайского. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство, в том числе экологическое".

Деловая газета «Золотой Рог» напоминает, что по новым механизмам развития Дальнего Востока заявлено свыше 180 новых предприятий на общую сумму инвестиций 945,8 миллиарда рублей (см. график). Среди них преобладают российские предприятия. Из иностранных инвесторов представлены КНР, Япония, Сингапур, Австралия, Италия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.