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Амурская область объявила бойкот электричками
На сегодняшний день Амурская область является единственным регионом на полигоне деятельности ОАО «Экспресс Приморья», до сих пор не заключившим договор на транспортное обслуживание населения пригородным железнодорожным сообщением, предусматривающий полную компенсацию выпадающих доходов перевозчика. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу РЖД, не смотря на отсутствие договора и финансовых гарантий, пригородные поезда на территории Амурской области с 1 января 2015 года курсируют установленным графиком в объеме 2014 года.
Правительство Амурской области до сих пор не может определить параметры транспортного заказа, объемы движения пригородных поездов. Его политика в части организации пригородных маршрутов в последние годы уже привела к массовым отменам и сокращению периодичности курсирования поездов на участках Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Региональные власти пытаются оптимизировать транспортную работу путем дальнейшего сокращения объемов движения, которых недостаточно для обеспечения даже минимальных потребностей населения.
Кроме того, с 1 января 2015 года Правительство Амурской области значительно повысило тариф для населения - на 61 %, что привело к резкому снижению транспортной мобильности граждан. Критическая ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в секторе пригородных перевозок, существенно сказывается на социально-экономическом развитии Амурской области и приводит к росту социальной напряженности во всех муниципальных районах региона. Компания-перевозчик же заинтересована в сохранении и увеличении объемов движения пригородных поездов в интересах населения.
Напомним, все регионы должны подписать соглашения по пригородным перевозкам с ППК в течение двух месяцев, арбитром в этом процессе выступит Минтранс, заявил заместитель председателя РФ Аркадий Дворкович на расширенной коллегии министерства. “Работу с регионами, стыковку интересов РЖД и субъектов Российской Федерации должно провести именно министерство транспорта. Эту работу нужно в ближайшие два месяца полностью завершить и добиться заключения соглашения РЖД со всеми регионами”, - добавил А. Дворкович.
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