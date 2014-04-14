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Самыми активными пользователями мобильного интернета от "МегаФона" стали жители Приморья

14 Апреля 2014, 15:49 | Дальний Восток

Абсолютным лидером по объему интернет-трафика в сети Дальневосточного «МегаФона» по итогам первого квартала 2014 года стал Приморский край. Потребление мобильного интернета здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 1,5 раза.

Абоненты «МегаФона» в Приморском крае всегда были одними из самых активных пользователей мобильного Интернета на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В первом  квартале текущего года «МегаФон» в Приморье укрепил свои лидерские позиции в сегменте передачи данных. По итогам января - марта  2014 года объем потребленного  интернет-трафика увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

«Потребности наших абонентов   растут, и  с каждым днем все больше людей становятся пользователями мобильного интернета, - отмечает руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон» Евгений Бабахин. -  Росту активности способствует   развитие собственной сети 3G. Мы постоянно запускаем новые объекты связи и модернизируем уже существующие. Кроме того, все больше жителей краевой столицы  становятся пользователями  нашей сети нового поколения – им доступен высокоскоростной 4G-интернет».

«Немаловажную роль в увеличении  трафика играет  повышение доступности мобильных устройств, и в том числе -  гаджетов, поддерживающих стандарт  4G от «МегаФона», - добавляет руководитель по развитию бизнеса на  массовом рынке Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон» Константин Качимский. - Сегодня  в салонах  фирменной розницы  представлено уже  свыше 60 устройств с поддержкой связи четвертого поколения: смартфоны, модемы, планшеты. Среди них - модели, вполне доступные   самому широкому кругу потребителей..

Специалисты компании отмечают, что наиболее динамичный рост передачи данных зафиксирован не только  во Владивостоке, но также и в городах, расположенных в центральных районах Приморья, – Уссурийске, Дальнереченске  и Лесозаводске. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: связь  интернет  Мегафон 



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