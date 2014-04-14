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Самыми активными пользователями мобильного интернета от "МегаФона" стали жители Приморья
Абсолютным лидером по объему интернет-трафика в сети Дальневосточного «МегаФона» по итогам первого квартала 2014 года стал Приморский край. Потребление мобильного интернета здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 1,5 раза.
Абоненты «МегаФона» в Приморском крае всегда были одними из самых активных пользователей мобильного Интернета на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В первом квартале текущего года «МегаФон» в Приморье укрепил свои лидерские позиции в сегменте передачи данных. По итогам января - марта 2014 года объем потребленного интернет-трафика увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
«Потребности наших абонентов растут, и с каждым днем все больше людей становятся пользователями мобильного интернета, - отмечает руководитель по инфраструктуре Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон» Евгений Бабахин. - Росту активности способствует развитие собственной сети 3G. Мы постоянно запускаем новые объекты связи и модернизируем уже существующие. Кроме того, все больше жителей краевой столицы становятся пользователями нашей сети нового поколения – им доступен высокоскоростной 4G-интернет».
«Немаловажную роль в увеличении трафика играет повышение доступности мобильных устройств, и в том числе - гаджетов, поддерживающих стандарт 4G от «МегаФона», - добавляет руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения ОАО «МегаФон» Константин Качимский. - Сегодня в салонах фирменной розницы представлено уже свыше 60 устройств с поддержкой связи четвертого поколения: смартфоны, модемы, планшеты. Среди них - модели, вполне доступные самому широкому кругу потребителей..
Специалисты компании отмечают, что наиболее динамичный рост передачи данных зафиксирован не только во Владивостоке, но также и в городах, расположенных в центральных районах Приморья, – Уссурийске, Дальнереченске и Лесозаводске.
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