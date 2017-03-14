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Уезд Чинчхон Республики Корея и Уссурийск подписали соглашение
Глава уезда Чинчхон (провинция Северная Чунчхон, Республика Корея) и Глава Администрации Уссурийского городского округа (Российская Федерация) подписали Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве для развития отношений между народами двух государств, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Г-н Сон Ги Соп прибыл в Уссурийск 6 марта во главе официальной делегации в составе 20 человек. 7 марта состоялся официальный визит Делегации в Администрацию Уссурийского городского округа, на котором г-н Сон Ги Соп и Глава г. Уссурийска, Корж Евгений Евгеньевич, обсудили проекты дальнейшего сотрудничества и развития от отношений.
Визит делегации также был приурочен к 100-летней годовщине со дня смерти лидера движения за независимость Кореи Ли Сан Соля.
Также прошел конструктивная беседа с Заместителем главы администрации по работе с территориями Галаевым Андреем Николаевичем. Стороны обменялись мнениями о практическом осуществлении планов сотрудничества в таких областях, как экономика, образование, культура и др.
На первом этапе после подписания Соглашения Стороны намерены начать сотрудничество прежде всего с обменных программ в сфере образования и культуры, а затем и экономики.
В планах Администрации уезда Чинчхон учредить молодежную стипендию этических корейцев г. Уссурийска, а также создание для учащихся различных культурно-исторических проектов.
Глава г. Уссурийска также подчеркнул важность исторических связей народов двух государств, и выразил надежду, что подписание Соглашения положит начало активному и плодотворному сотрудничеству.
Южнокорейская делегация прошла по местам славы лидера движения за независимость Кореи Ли Сан Соля, а также посетила посвященный ему мемориал на р. Раздольная. Г-н Ли Сан Соль возглавлял антияпонское движение в России с 1909 г. по март 1917 г. В марте 1917 г. он скончался в возрасте 48 лет. В Корее по сей день чтят его память.
Это был первый визит делегации уезда Чинчхон в г. Уссурийск. Администрация уезда имеет серьезные намерения развивать отношения и осуществлять различные взаимовыгодные проекты с Администрацией Уссурийского городского округа.
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