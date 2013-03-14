Эксперты констатировали, что отток населения с Дальнего Востока стремительно нарастает

По данным статистиков, если не брать во внимание Москву, которая всегда была вне конкуренции, то самыми подходящими, а главное, перспективными для жизни оказались Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Калужская, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Амурская области. Об этом сообщает «РГ».

Как и прежде, больше всего работы в столицах. В Москве общая безработица, по итогам прошлого года, была минимальной по стране - 0,8 процента. При этом здесь более 130 тысяч вакансий. Минимальная безработица и в Питере - 1,1 процента. В числе лидеров по уровню занятости - Московская и Ленинградская области.

Тому, кто тянется за длинным рублем, подскажем: самая высокая средняя зарплата - в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 64 тысячи рублей), на тысячу меньше в Чукотском автономном округе. Более 50 тысяч - в Ханты-Мансийском автономном округе и Магаданской области. Но в этих регионах и жизнь очень дорогая.

Пожалуй, самым объективным показателем того, где хорошо жить, является миграционный прирост: люди всегда едут туда, где лучше. С этой точки зрения, в 2012 году самым привлекательным было Подмосковье, туда переместились более 109 500 человек. Понятно, что и Москва остается в лидерах, ее выбрали для жительства и работы более 105 700 человек. Неплохие позиции и у Санкт-Петербурга. Причем все три региона демонстрируют увеличение миграционного притока. А вот Ханты-Мансийский автономный округ, который был очень привлекателен для трудовой миграции, сдает позиции: в прошлом году миграционный приток там составил всего 5 тысяч человек против почти 9 тысяч в позапрошлом году.

Увы, плохой традицией уже стал отток населения с Дальнего Востока. И в прошлом году отток был выше, чем в позапрошлом. Наталья ЗУБАРЕВИЧ, директор региональных программ Независимого института социальных проблем, так комментирует ситуацию: "В удаленных северных и дальневосточных регионах высокая номинальная зарплата обесценивается из-за высокой стоимости жизни, поэтому все попытки федеральных властей вернуть миграцию на восток безуспешны. Наиболее привлекательные для мигрантов "богатые" нефтегазодобывающие автономные округа Тюменской области постепенно сокращают свои преимущества в заработной плате из-за политики крупных компаний - оптимизации занятости и сокращения высокооплачиваемых рабочих мест, более медленной индексации заработков и снижения бонусных и премиальных выплат".

Ситуацию в большинстве регионов России эксперт оценивает так: экономический застой при всеобщей занятости и потребительском буме "в долг". "Такая ситуация вряд ли продлится долго", - делает вывод Зубаревич.

Оптимистичнее настроен заместитель директора Института реформирования общественных финансов Алексей АЛТЫНЦЕВ. В 2012 году экономика, по его словам, сделала шаг в сторону от зависимости от экспортных поставок энергоносителей. "И хотя в целом рост промышленного производства по сравнению с 2011 годом замедлился (всего 2,6 процента), обрабатывающие отрасли росли более быстрыми темпами, что указывает на улучшение настроений и планов промышленников", - поясняет он. Отдельные регионы даже бьют рекорды. В Воронежской области, например. Здесь промпроизводство за год выросло на 29,4 процента, почти на треть больше, чем по России, а производство электроэнергии, газа и воды - на 46 процентов (в России в целом - на 1,2 процента). Лидерство объясняется возобновлением работы 5-го энергоблока Нововоронежской АЭС после длительной модернизации. Брянской и Ульяновской областям помогли прибавить в росте госзаказ на производство продукции для армии.

Впрочем, в лидерах промышленности по-прежнему остаются регионы "новой индустриализации" (Калужская, Московская, Белгородская, Калининградская и Ленинградская области), хотя в 2012 году темпы роста в них замедлились. Но оценивать промышленные успехи надо в контексте мировой экономики, цен на нефть, энергоносители, напоминает Алтынцев. В любом случае, по его словам, ситуация показывает на необходимость дальнейшей диверсиификации экономики, акцент на развитие переработки, технологий.

Самыми проблемными остаются Владимирская, Курганская и Кировская области. В застой "ушли" Мурманская, Вологодская, Челябинская, Кемеровская области. Одна из причин, по словам экспертов, - отсутствие новых проектов развития. Такая же ситуация в ведущих нефтегазодобывающих автономных округах Тюменской области и в Оренбургской области, где падает добыча нефти и газа на старых месторождениях и к тому же снизился глобальный спрос на газ. Впрочем, иностранные инвестиции эти и другие регионы в 2012 году не обходили. В целом приток иностранных инвестиций в российскую экономику вырос более чем на 2 процента, что говорит об устойчивости экономики.

Аналитики "ФинЭкспертизы" в первую очередь обратили внимание на инвестиции в основной капитал. "Этот ключевой параметр больше всего влияет на благополучие жизни в регионах и позволяет точнее прогнозировать", - поясняют эксперты "РГ".

В целом по России итоговая годовая цифра выглядит вполне прилично, делают они вывод, прирост составил 6,6 процента. Между тем, в ряде регионов отмечалось рекордное падение инвестиций. В частности, в Республике Алтай (56 процентов от 2011 года), Ивановская область (72,4 процента).

Как поясняет вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, это признак того, что "совокупный" бизнес в этих регионах не видит для себя перспектив для развития - нет "рыночных ниш", "долгоиграющего" платежеспособного спроса, зато перед ним много административных барьеров. Впрочем, по динамике жилищного строительства регионами-лидерами, как ни странно, оказались регионы, которые не демонстрировали сильных итоговых промышленных показателей: Волгоградская область, ХМАО-Югра, Костромская, Амурская, Челябинская и Тюменская области.

Устойчивый рост потребления - очевидный тренд года практически во всех регионах, этому способствовал масштабный рост потребительского кредитования - более чем на 40 процентов.

Оборот розничной торговли вырос в среднем в России на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. По динамике розничной торговли в лидерах 2012 года находятся Ивановская область, Вологодская область, Хакасия, Ставропольский край и Амурская область - вовсе не лидеры по темпам экономического развития в 2012 году, что удивило аналитиков Национального рейтингового агентства.

Список аутсайдеров по темпам роста оборота розничной торговли не менее удивителен, чем перечень лидеров, считают в агентстве. Среди них Москва (с индексом втрое ниже среднего по России), Ленинградская и Калининградская области, Пермский край, Новосибирская и Кемеровская области.

В 2012 году произошел рост числа регионов с дефицитом консолидированных бюджетов. То, что выросла расходная часть региональных бюджетов, связано с повышением расходных обязательств в социальной сфере и с выполнением предвыборных обещаний в рамках избирательных кампаний федерального и регионального значения. Что касается профицитных бюджетов, то их можно на этот раз по пальцам пересчитать.

Причина? Многие субъекты приняли достаточно консервативные бюджеты, то есть не предусматривающие изменения расходов и доходов, говорит Алексей Алтынцев. В то же время 2012 год оказался удачным для них с точки зрения доходной части. К таким суперпрофицитным "консерваторам" относится в первую очередь Московская область - максимум профицита консолидированного бюджета среди регионов России. На втором месте - Сахалинская область.

ZRPRESS.Ru