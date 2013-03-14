Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперты констатировали, что отток населения с Дальнего Востока стремительно нарастает
По данным статистиков, если не брать во внимание Москву, которая всегда была вне конкуренции, то самыми подходящими, а главное, перспективными для жизни оказались Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Калужская, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Амурская области. Об этом сообщает «РГ».
Как и прежде, больше всего работы в столицах. В Москве общая безработица, по итогам прошлого года, была минимальной по стране - 0,8 процента. При этом здесь более 130 тысяч вакансий. Минимальная безработица и в Питере - 1,1 процента. В числе лидеров по уровню занятости - Московская и Ленинградская области.
Тому, кто тянется за длинным рублем, подскажем: самая высокая средняя зарплата - в Ямало-Ненецком автономном округе (почти 64 тысячи рублей), на тысячу меньше в Чукотском автономном округе. Более 50 тысяч - в Ханты-Мансийском автономном округе и Магаданской области. Но в этих регионах и жизнь очень дорогая.
Пожалуй, самым объективным показателем того, где хорошо жить, является миграционный прирост: люди всегда едут туда, где лучше. С этой точки зрения, в 2012 году самым привлекательным было Подмосковье, туда переместились более 109 500 человек. Понятно, что и Москва остается в лидерах, ее выбрали для жительства и работы более 105 700 человек. Неплохие позиции и у Санкт-Петербурга. Причем все три региона демонстрируют увеличение миграционного притока. А вот Ханты-Мансийский автономный округ, который был очень привлекателен для трудовой миграции, сдает позиции: в прошлом году миграционный приток там составил всего 5 тысяч человек против почти 9 тысяч в позапрошлом году.
Увы, плохой традицией уже стал отток населения с Дальнего Востока. И в прошлом году отток был выше, чем в позапрошлом. Наталья ЗУБАРЕВИЧ, директор региональных программ Независимого института социальных проблем, так комментирует ситуацию: "В удаленных северных и дальневосточных регионах высокая номинальная зарплата обесценивается из-за высокой стоимости жизни, поэтому все попытки федеральных властей вернуть миграцию на восток безуспешны. Наиболее привлекательные для мигрантов "богатые" нефтегазодобывающие автономные округа Тюменской области постепенно сокращают свои преимущества в заработной плате из-за политики крупных компаний - оптимизации занятости и сокращения высокооплачиваемых рабочих мест, более медленной индексации заработков и снижения бонусных и премиальных выплат".
Ситуацию в большинстве регионов России эксперт оценивает так: экономический застой при всеобщей занятости и потребительском буме "в долг". "Такая ситуация вряд ли продлится долго", - делает вывод Зубаревич.
Оптимистичнее настроен заместитель директора Института реформирования общественных финансов Алексей АЛТЫНЦЕВ. В 2012 году экономика, по его словам, сделала шаг в сторону от зависимости от экспортных поставок энергоносителей. "И хотя в целом рост промышленного производства по сравнению с 2011 годом замедлился (всего 2,6 процента), обрабатывающие отрасли росли более быстрыми темпами, что указывает на улучшение настроений и планов промышленников", - поясняет он. Отдельные регионы даже бьют рекорды. В Воронежской области, например. Здесь промпроизводство за год выросло на 29,4 процента, почти на треть больше, чем по России, а производство электроэнергии, газа и воды - на 46 процентов (в России в целом - на 1,2 процента). Лидерство объясняется возобновлением работы 5-го энергоблока Нововоронежской АЭС после длительной модернизации. Брянской и Ульяновской областям помогли прибавить в росте госзаказ на производство продукции для армии.
Впрочем, в лидерах промышленности по-прежнему остаются регионы "новой индустриализации" (Калужская, Московская, Белгородская, Калининградская и Ленинградская области), хотя в 2012 году темпы роста в них замедлились. Но оценивать промышленные успехи надо в контексте мировой экономики, цен на нефть, энергоносители, напоминает Алтынцев. В любом случае, по его словам, ситуация показывает на необходимость дальнейшей диверсиификации экономики, акцент на развитие переработки, технологий.
Самыми проблемными остаются Владимирская, Курганская и Кировская области. В застой "ушли" Мурманская, Вологодская, Челябинская, Кемеровская области. Одна из причин, по словам экспертов, - отсутствие новых проектов развития. Такая же ситуация в ведущих нефтегазодобывающих автономных округах Тюменской области и в Оренбургской области, где падает добыча нефти и газа на старых месторождениях и к тому же снизился глобальный спрос на газ. Впрочем, иностранные инвестиции эти и другие регионы в 2012 году не обходили. В целом приток иностранных инвестиций в российскую экономику вырос более чем на 2 процента, что говорит об устойчивости экономики.
Аналитики "ФинЭкспертизы" в первую очередь обратили внимание на инвестиции в основной капитал. "Этот ключевой параметр больше всего влияет на благополучие жизни в регионах и позволяет точнее прогнозировать", - поясняют эксперты "РГ".
В целом по России итоговая годовая цифра выглядит вполне прилично, делают они вывод, прирост составил 6,6 процента. Между тем, в ряде регионов отмечалось рекордное падение инвестиций. В частности, в Республике Алтай (56 процентов от 2011 года), Ивановская область (72,4 процента).
Как поясняет вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, это признак того, что "совокупный" бизнес в этих регионах не видит для себя перспектив для развития - нет "рыночных ниш", "долгоиграющего" платежеспособного спроса, зато перед ним много административных барьеров. Впрочем, по динамике жилищного строительства регионами-лидерами, как ни странно, оказались регионы, которые не демонстрировали сильных итоговых промышленных показателей: Волгоградская область, ХМАО-Югра, Костромская, Амурская, Челябинская и Тюменская области.
Устойчивый рост потребления - очевидный тренд года практически во всех регионах, этому способствовал масштабный рост потребительского кредитования - более чем на 40 процентов.
Оборот розничной торговли вырос в среднем в России на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. По динамике розничной торговли в лидерах 2012 года находятся Ивановская область, Вологодская область, Хакасия, Ставропольский край и Амурская область - вовсе не лидеры по темпам экономического развития в 2012 году, что удивило аналитиков Национального рейтингового агентства.
Список аутсайдеров по темпам роста оборота розничной торговли не менее удивителен, чем перечень лидеров, считают в агентстве. Среди них Москва (с индексом втрое ниже среднего по России), Ленинградская и Калининградская области, Пермский край, Новосибирская и Кемеровская области.
В 2012 году произошел рост числа регионов с дефицитом консолидированных бюджетов. То, что выросла расходная часть региональных бюджетов, связано с повышением расходных обязательств в социальной сфере и с выполнением предвыборных обещаний в рамках избирательных кампаний федерального и регионального значения. Что касается профицитных бюджетов, то их можно на этот раз по пальцам пересчитать.
Причина? Многие субъекты приняли достаточно консервативные бюджеты, то есть не предусматривающие изменения расходов и доходов, говорит Алексей Алтынцев. В то же время 2012 год оказался удачным для них с точки зрения доходной части. К таким суперпрофицитным "консерваторам" относится в первую очередь Московская область - максимум профицита консолидированного бюджета среди регионов России. На втором месте - Сахалинская область.
Новости тематики
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Для переезда на Дальний Восток разработают спецпрограмму
- "Светлая тема" отмечена "ГЕММОЙ"
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- Сахалин настроен на активное участие японского бизнеса в экономике региона
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- Приморский край обеспечит витаминами и пробиотиками всех коров Дальнего Востока
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним18:46, 14.03.2013#
Если бы наше государство, думала головой, а не инзвестно чем, тогда не было такого оттока: 1). Ценник на квартиры сумашедший ( как приобристи молодой семье-неизвестно, учитывая детей и % за ипотеку. другого варианта просто нет). 2). Также ценник за сьем жилья. 3). Также стало небезопасно для детей и самих себя, из-за большого притока из других государств. 4) Экология-ужас. ( Вы хоть государство видели десткие площадки-кошмар). Пример: плошадка возле администрации находится, дети скоро тунель выруют к этой самой администрации, так как обномить как всегда некому и не на что). Вообщем много но, прикоторых просто хочется уехать.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним13:21, 16.03.2013#
Власти не видят выхода? Чущь собачья! Пример - выделите, пожалуйста, мне участок земли в пригороде (согласна даже не в городе), беспроцентный кредит на строительство дома. Так я не только 100% останусь в Приморье, но и смело поправлю демографическую ситуацию. И таких желающих - масса.
-
мол08:27, 18.03.2013#
абсолютно поддерживаю!!!Дайте нам возможность приобрести жилье!хоть какое!это практически нереально с нашими ценами. Ну о чем говорить!Например мы - молодая, полная сил семья, работаем, и хотим работать. . . мы не сидим на шее у государства, не ждем и не просим подачек, платим налоги, нам хочется всего лишь СВОЙ угол, пусть маленький, но СВОЙ. Но нам приходится снимать, потому что ипотека на 20 лет за 60 тыс. руб. в месяц - это непосильно. . . У нас нет бабушек с квартирами, никакой недвижимости, которую бы можно было пустить на первоначальный взнос. . . А ведь еще хочется детей. . . и не одного, а двух или лучше трех!И уровень зп (приплюсуем сюда еще аренду квартиры и прочие обязательные платежи) не позволяет накопить достойную сумму - так по чуть-чуть. . . к старости мож дряхленький дом и получится приобрести. А как же наши дети? как им быть?где им взять СВОЙ угол?. . . а ведь хочется и о них позаботиться. Вот и сидим почти на чемоданах. . и уедем мы не за длинным рублем, а туда, где можно купить недвижимость. . . и работать. . . а еще и ЖИТЬ! Вот и вся проблема, дайте приморцам возможность купить жилье - цены снизить на квартиры, процент ипотечный так же снизить - и никто никуда не поедет. Просто все эти разговоры про отток населения - все это бутафория, никого эта проблема на самом деле не интересует (я имею ввиду власти). Все живут сегодняшним днем, заботятся о своих карманах - вот и все.
-
-
-
koka13:40, 16.03.2013#
Лицемерие одно. Проблема в том, что люди которые нами руководят сами не собираются здесь жить. Ни они, не их дети и внуки. Вот был Дарькин. . . руководил и говорил, что "нам здесь жить" и что. . . где он???? Теперь Миклушевский. Ну если положить руку на сердце, то он здесь тоже не будет пенсию встречать и жить здесь оседло. А Пушкарев???? И если они не будут, то мы чем хуже. . . Это бабушки ходят и стонут и просят их о чем либо, а молодое поколение уже все для себя решило и жить здесь не будет.
-
-
-
-
-
Бобёр13:56, 16.03.2013#
Едрилы далеко не глупыши. Епутаты уже недовольны своей зарплатой, и они её повысят-будте уверены. Политика по выселению русских с Дальнего востока продолжится до победного конца, а кремлёвские . . . едрилы и их хозяева озолотятся от продажи региона Китаю. Иногда нас проверяют соцопросами, типа ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ВАШИХ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?И 70% ответили-НЕТ. Едрилы удовлетворённо икнули, улыбнули и замахнули-КТО НЕ УЕДЕТ-ТОТ СДОХНЕТ УЖЕ СКОРО!!!!
-
-
Псевдоним14:05, 16.03.2013#
. . . о чем Вы говорите?Ну какие пенсии и встреча старости на ДВ?Какая забота правительства о гражданах?Оглянитесь!Осмотритесь!Зажимают везде и всюду:налогами на то, на се, это. Придумывают ограничения и лимиты. Повышаются тарифы, уменьшается прибыль от зарплаты. Та видимая индексация пенсий и зарплат, тут же ведет к повышению энерго-тарифов, что неминуемо ведет к повышению цен на все!На всех, абсолютно всех стройках идет разбазаривание средств!Коррупция!Завышенные стоимости!Отмывание денег и отток капитала. Все стройки это иллюзия хорошего, что на самом деле ничего хорошего. Вы как люди, как народ государству НЕ НУЖНЫ! государство НЕ ХОЧЕТ думать о Вас, заботиться о Вас, делать что-то для Вас. Попросту говоря, государству нужны покорные рабы, для обслуживания и прислуживания люди, которые за корку хлеба и глоток воды будут делать все что им скажут. А все остальное сдадут в аренду, продадут другим странам. Вам просто придется пахать за бесценок, иначе не выжить. А Ваше достояние народное:лес, газ, нефть и другие ископаемые будут работать на благо Ваших господ, но не на Вас!Сейчас вот армию приручают, чтоб она подавляла Ваше желание возражать, из милиции сделали полицию. Полицаи будут подавлять Вашу волю жить свободно. Опять идут разговоры о строительстве тюрем. Намеренно идет уничтожение сел и деревень, переселение в крупные, большие города. Вы люди там все под прицелом, в кольце. За Вами не придется бегать по тайге. Обнесут забором наскоряк или того хуже бомбочку киданут и все. . . . Так что думайте люди.
-
-
-
-
Справедливый14:31, 16.03.2013#
В правительстве всё верно рассчитали. К нам понавезут азиатов, они отберут рабочие места, т. к готовы работать за копейки. Преступность увеличится в разы, т. к. будет много безработных, затем начнутся межрассовые стычки. В конце-концов, с одной стороны будет куча силовиков, с другой стороны малообразованное стадо азиатов. Нам, местным жителям будет очень "весело".
-
Псевдоним08:12, 18.03.2013#
Самый верный способ остановить отток из ДВ региона не делать всего того что делает и запланировало правительство. Оно это прекрасно понимает, следовательно не делает того что нужно - сознательно. Пример того включение Приморья в пилотный проект по новому способу обложения населения дополнительной платой за ЖКХ.
-
1234518:25, 18.03.2013#
Так что же это за правительство? Чьи интересы оно отстаивает? Народа? Какого? Народа какого государства? Если нашему народу только хуже от его инициатив, а окраины государства, а следовательно, и само государство ослабляются этим оттоком населения, то чьё же это правительство?
-
-
Псевдоним08:38, 18.03.2013#
Правильно. "Не видит выхода"-чушь собачья. Ополовинить таможку за авто при покупке для себя раз в три года. Продумать налоговые преференции в зависимости от стажа работы на ДВ. Землю под индивидуальное строительство, 20 соток, бесплатно при рабочем стаже на ДВ 15 лет. При 20 годах рабочего стажа стройматериалы для инд. строительства по себестоимости. После 25 лет стажа на ДВ коммуналка 75-50%. Ну это если есть заинтересованность в сохранении территории за РФ. А если . . . . , тогда пусть будет как есть. Поедем в Китай, повезем туда наши деньги. Или в Египет.
-
-
-
-
-
-
киборг09:38, 18.03.2013#
зубы стёр от злости вчера смотрел про наших депутатов, которые сплошь бизнесмены и владельцы недвижимости за миллионы евро. . и эти люди создают нам законы что нам делать, как ездить, сколько жечь света! только расстрелы с конфискацией! народ! Не сидим, а выходим в субботу на митинг у вокзала!
-
-
-
-
-
-
-
-
1234518:19, 18.03.2013#
А что ж оно, сцуко, так якобы и не знает? А я знаю, почему и мои дети собираются уезжать на днях! - Снижайте ТАРИФЫ! Госбезопасность, чем занимаетесь, господа? И эту, уже усечённую, страну не защитите, как в 90-е?. . С чем сами останетесь, не думали?. . Протяните руку президенту - он за целостность, за державность. Тесните и выдавливайте пятую колонну предателей интересов страны, разваливающих её на слабые фрагменты. Народ вам скажет спасибо.
-
товарищ чингачгук21:09, 18.03.2013#
У дедушек - прадедушек был великолепный шанс начать другую жизнь - Дальневосточная Республика. Сначала они этот шанс успешно просохатили, а теперь их внуки с правнуками хнычут, жалуются на злых правителей, к которым сами присоединили созданное для них государство. Видать такова русская порода - быть собакой на сене. Караулить свою помойку, лаять на окружающих соседей, уворачиваться от хозяйской плетки и ждать вкусную косточку с барского стола.
-
-
Псевдоним09:34, 20.03.2013#
Да все это делается специально. На Дальнем Востоке и Приморье в частности сильны протестные настроения. Что не может не тревожить ни путина ни правительство. Что бы снизить концентрацию протестного электората, правительство делает все возможное для замещения коренного населения приезжими из Средней Азии.
-
-
-
-
-
Псевдоним19:16, 15.01.2014#
в благовещенске вобще стало весело , налоги подняли , за детский сад не часный!!! я замечу а государственный!!!!!!! нужно сейчас плотить 3500 в месяц (как средний кредит :) )а если у тебя двое деей то и вобще 7000 и что ??? а говорят рожайте детей государство поможет ::)) чем отобрать последние деньги ?? у обычного работяги который тянет семью из трех человек ??? один это тупо !!! + налоги за квартиру + электро инэргия которая кстати у китайцев стоит дешевле :) + налог на машину когда у нас ничего не делается с дорогами :) + еще что-то нужно покушать купить самое необходимое из продуктов питания (про них я уже молчу ) еще к этому у нас будет хорошая """экология" с космодромом (при котором от одного запуска ракеты сжегается в радиусе 600 км кислород (а их в планах правительства 15 запусков в год, гиптил который крестализуется и попадает в осадки а осадки соответственно на наши головы радиоактивные !!! ) , каскадной ГЭС (изменится климат сразу) а ни дай боже как в этом году затопление и всех нас здесь смоет :))!!+ к этому в китае планируется постройка завода по переработке хим отходов и как здесь жить после этого ?? ладно мы а наши дети внуки ?? не я продаю квартиру и уезжаю куда ни будь поближе к европе в горах и то лудьще будет жить чем здесь :)) печально !!!!! а наш регион богат ресурсами развивайте эту облась а не ракеты пускайте !!!!
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
скоро в приморье останутся одни пенсионеры