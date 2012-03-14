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Количество преступлений, совершенных в пьяном виде, выросло на 20,6%

14 Марта 2012, 21:48 | Дальний Восток

Управление МВД РФ по Хабаровскому краю настаивает на возрождении работы системы медвытрезвителей в регионе. Необходимость иметь спецучреждения полицейские связывают с чрезвычайно развитым явлением пьянства местных жителей, ухудшающим криминогенную обстановку в населенных пунктах региона.

По данным УМВД, уровень потребления водки в крае в 1,5 раза выше, чем в среднем по России: один среднестатистический россиянин выпивает 11 литров водки в год, а на долю одного жителя Хабаровского края приходится 17 литров крепкого напитка. Впрочем, и в потреблении слабого алкоголя жители региона на 30% обгоняют всех россиян, удерживая первенство и на российском Дальнем Востоке: в России и ДФО уровень потребления пива на душу населения составляет 70 литров в год, а в Хабаровском крае - 90 литров.

В прежние годы в медвытрезвители края доставлялось ежегодно около 3 тыс. граждан, находившихся в нетрезвом виде в общественных местах. По мнению полицейских, в большинстве случаев таким образом предотвращались правонарушения и преступления, основой которых является алкогольное опьянение. Однако в феврале 2010 года Указом президента РФ спецучреждения данного профиля были выведены из системы МВД и переданы в ведение органов исполнительной власти, которые в Хабаровском крае не сочли возможным содержать за счет регионального бюджета. При этом пьяные граждане с улиц не исчезли. В 2011 году сотрудники полиции выявили более 33 тыс. человек, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В целом количество преступлений, совершенных в пьяном виде, с момента прекращения деятельности медвытрезвителей выросло на 20,6%. Статистика УМВД фиксирует рост обращений по фактам бытового пьянства, побоев, хамства и неуважительного отношения к окружающим. Как следует из информации, представленной депутатам краевой думы начальником УМВД по Хабаровскому краю Андреем СЕРГЕЕВЫМ в рамках первого отчета о деятельности управления перед представительной властью края, полицейские неоднократно обращались в правительство региона с просьбой найти возможность снова открыть учреждения для помощи пьяным гражданам, но пока не нашли понимания.

Одна из причин высокого уровня асоциального поведения среди населения региона - наличие 12 исправительно-трудовых колоний. В крае количество заключенных на 1 тыс. жителей составляет 10 человек, в то время как в среднем по России данный показатель - 6 зэка. Из расположенных на территории мест лишения свободы ежегодно освобождаются более 2,5 тыс. человек, до 60% которых остаются в регионе. Этот контингент и является носителем и хранителем криминальных устоев, оказывая серьезное воздействие на показатели рецидивной преступности, которая в крае достигает 60,8% против 38,3% в целом по стране, заражая воровскими «понятиями» детей и подростков, контролируя жизнь целых поселков, особенно в тех местах, где нет отделений полиции. Эти же люди, часто не желают трудиться, находя различные предлоги для оправданий, пополняя ряды безработных граждан, отражаясь в отчетах как трудовой ресурс - временно не занятое население, а по сути являясь только «раковой клеткой», разъедающей этот ресурс изнутри. Криминализация разных сфер жизни - настоящий социальный вызов, стоящий перед властями Хабаровского края. И бороться с ней необходимо не только с помощью содержания медвытрезвите-лей.

Одной из мер, способствующих оздоровлению общества, может стать работа народных дружин, законопроект о порядке формирования и обеспечении деятельности которых Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении на февральском заседании.

Александр ЗУБОВ.

Автор: Александр Зубов
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