Восточный военный округ начал подготовку к параду Победы

В Хабаровске на базе окружного учебного центра Восточного военного округа прошло практическое занятие по подготовке к параду Победы – 2011.

Мероприятие проведено под общим руководством начальника Хабаровского военного гарнизона генерал-майора Александра Дворникова. Организаторы занятия оценили уровень строевой выучки роты почетного караула, а также умение военнослужащих ОУЦа выполнять строевые приемы в составе строя, шеренги, парадной коробки.

Практическое занятие завершилось совещанием с командирами парадных рот, где им была доведена информация об особенностях проведения парада в нынешнем году.

Регулярные тренировки к предстоящему параду с военнослужащими Хабаровского военного гарнизона начнутся в апреле. Всего в параде будет задействовано 2140 человек, 9 исторических образцов и 66 единиц современной боевой техники, сообщает группа информационного обеспечения Восточного военного округа.