www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
АТР
Распечатать

Вторые сутки целуются пары на ежегодном марафоне перед Днем святого Валентина

14 Февраля 2013, 18:01 | Дальний Восток

Самые выносливые влюбленные живут в Таиланде. Там уже вторые сутки целуются пары на ежегодном марафоне перед Днем святого Валентина, сообщает телеканал ICTV.

Панаджету и Суванне – за 70. Марафон их любви длиною в жизнь. Пришли на соревнования, чтобы показать молодым, какова настоящая любовь. Но боятся, что на многодневные ласки не хватит сил. «Мы женаты уже 50 лет. Хотим попробовать, или это нам по силам», – говорит 74-летний участник марафона Панаджет Йомджинда. «Я не уверена, что нам хватит сил выиграть. Вот если бы мы были чуть моложе – точно бы утерли всем нос», – говорит 72-летняя Суванна Йомджинда.

Главное требование ко всем парам – чтобы были женаты или же жили вместе не меньше года. Целоваться влюбленные должны непрерывно. Воду можно пить только через соломинку. И даже в специальный «туалет на двух» ходят под конвоем.

Надзиратель следит, чтобы губы были сомкнуты в поцелуе. Прошлогодние рекордсмены – пара геев из Бангкока – и ныне на марафоне. 2012-го их поцелуй длился 50 часов 25 минут и одну секунду. «Секрет нашей любви – заботиться друг о друге. За год наша любовь не погасла, и я не знаю, сможем ли мы превзойти собственный рекорд», – говорит рекордсмен 2012 года Сеяла Джемиси.

Тем временем на центральном стадионе Бангкока превосходят другой рекорд – менее романтичный, более спортивный – одновременно крутят обруч. За всем пристально следит, а позже получает диплом об установлении рекорда главный виновник действа – заместитель министра здравоохранения.

«Мне хочется, чтобы тайцы были здоровее. А крутить обруч – это просто, весело и красиво для физического состояния», – говорит заместитель министра здравоохранения Таиланда Чолнан Срикаев.

Вместе в Книгу рекордов Гиннесса вошли сразу 4183 тайца – разного возраста и профессий. Возможность с почестями сжечь лишние калории и розовые футболки в подарок сыграли свою роль. В следующем году, надеются в министерстве, побьют свой рекорд толпой в 2 раза больше, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: рекорд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru