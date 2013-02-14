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Вторые сутки целуются пары на ежегодном марафоне перед Днем святого Валентина
Самые выносливые влюбленные живут в Таиланде. Там уже вторые сутки целуются пары на ежегодном марафоне перед Днем святого Валентина, сообщает телеканал ICTV.
Панаджету и Суванне – за 70. Марафон их любви длиною в жизнь. Пришли на соревнования, чтобы показать молодым, какова настоящая любовь. Но боятся, что на многодневные ласки не хватит сил. «Мы женаты уже 50 лет. Хотим попробовать, или это нам по силам», – говорит 74-летний участник марафона Панаджет Йомджинда. «Я не уверена, что нам хватит сил выиграть. Вот если бы мы были чуть моложе – точно бы утерли всем нос», – говорит 72-летняя Суванна Йомджинда.
Главное требование ко всем парам – чтобы были женаты или же жили вместе не меньше года. Целоваться влюбленные должны непрерывно. Воду можно пить только через соломинку. И даже в специальный «туалет на двух» ходят под конвоем.
Надзиратель следит, чтобы губы были сомкнуты в поцелуе. Прошлогодние рекордсмены – пара геев из Бангкока – и ныне на марафоне. 2012-го их поцелуй длился 50 часов 25 минут и одну секунду. «Секрет нашей любви – заботиться друг о друге. За год наша любовь не погасла, и я не знаю, сможем ли мы превзойти собственный рекорд», – говорит рекордсмен 2012 года Сеяла Джемиси.
Тем временем на центральном стадионе Бангкока превосходят другой рекорд – менее романтичный, более спортивный – одновременно крутят обруч. За всем пристально следит, а позже получает диплом об установлении рекорда главный виновник действа – заместитель министра здравоохранения.
«Мне хочется, чтобы тайцы были здоровее. А крутить обруч – это просто, весело и красиво для физического состояния», – говорит заместитель министра здравоохранения Таиланда Чолнан Срикаев.
Вместе в Книгу рекордов Гиннесса вошли сразу 4183 тайца – разного возраста и профессий. Возможность с почестями сжечь лишние калории и розовые футболки в подарок сыграли свою роль. В следующем году, надеются в министерстве, побьют свой рекорд толпой в 2 раза больше, пишет РИА "Новый Регион".
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