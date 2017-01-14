В Японии раскупили всё сакэ, которое попробовал Путин

В Японии раскупили всё сакэ, которое попробовал в ходе своего визита в страну президент России Владимир Путин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщается, сакэ "Восточная красавица" было раскуплено меньше, чем за одну неделю. Всего компания производит примерно 20 тысяч бутылок ежегодно. Как сообщили в самой компании-производителе, заранее никто не предупреждал, что их напиток представят российскому лидеру. При этом сразу после слов Владимира Путина поступило огромное количество звонков и заказов. Сейчас в компании уже не осталось ни одной бутылки такого сакэ. Причем, существует даже очередь ожидания - его срок приближается к нескольким месяцам, отмечает радио "Вести ФМ".