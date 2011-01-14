Сеть видеокамер сделала Уссурийск безопаснее

Преступность в Уссурийске снижается - и это большая заслуга расширяющейся сети видеокамер наблюдения, было отмечено на совещании при главе Уссурийского городского округа Сергее РУДИЦЕ. В будущем, согласно программе "Безопасный город", сеть планируется интегрировать в единую видеосистему с централизованным пунктом управления. Как отметил начальник Уссурийского районного узла электрической связи Павел ЯКОВЛЕВ, в самом ближайшем будущем в городе появится новая сеть Metro Internet, которая даст возможность муниципалитету создать единое информационное пространство и позволит без дополнительного финансирования устанавливать ip видеокамеры высокого разрешения на любом объекте инфраструктуры округа.