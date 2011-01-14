Обойдемся без десерта

В Москве завершился IХ Конгресс "Питание и здоровье". Директор НИИ питания академик РАМН Виктор ТУТЕЛЬЯН, с которым мы сегодня беседуем, выступивший на Конгрессе с основным докладом, начал его с цитирования китайского изречения: "Если утром, лежа в постели, пожилой, мудрый человек начнет перебирать по пальцам, что же в жизни ему доставило истинное удовольствие, то на первом месте всегда будет пища".

- Удовольствие от вкусной еды - это с одной стороны. А с другой: хороший повар - враг здоровья... Как быть?

- Можно считать, что это две стороны одной медали. Потому как здоровье начинается с питания. Потому как утрата здоровья тоже связана с ним. Точнее, с питанием неправильным. А неправильно питаются почти все: кто-то переедает, кто-то, напротив, недоедает. И то и другое чревато. Любые сбои в организме, любые сбои всех его органов - а не только желудочно-кишечного тракта - во многом результат именно неправильного питания.

- А как правильно? Есть рецепт на все случаи жизни?

- Рецепт индивидуален для каждого человека. И зависит от возраста, наследственности, пола, доступности тех или иных продуктов, размера кошелька. Сейчас на прилавках практически есть все. А вот возможности купить неодинаковы. Рацион многих состоит из картошки и хлеба не от хорошей жизни, а оттого, что более полезные, но более дорогие продукты они себе не могут позволить.

- Однако больных среди весьма и весьма обеспеченных людей не меньше, чем среди тех, кому достаток не позволяет питаться правильно?

- У нас низка культура питания. Самый простой пример. Мы постоянно твердим, что детям не надо давать сладкое, что шоколадные конфеты им противопоказаны. Толку чуть. Считаем необходимым радовать ребенка шоколадкой, пропагандируем это с телеэкрана. А вот в Норвегии шоколадная конфета возможна только как особое поощрение и только один раз в неделю в единственном экземпляре. У нас же полно сладкоежек.

- И никого не смущает, что одно пирожное - это минута во рту, час в желудке и всю жизнь в бедрах?

- Вреда от одного пирожного можно избежать двумя часами активной ходьбы. Но это теоретически. На практике - съел пирожное, устроился уютно на диване, включил телевизор и...

Многие наши беды оттого, что нет системы, если угодно, пищевого воспитания, образования. Две трети проблем с питанием можно решить именно образованием населения. Мы привычно виним медиков, диетологов, производителей, продавцов продуктов в том, что излишне толстеем, или излишне худеем, или едим то, от чего у одного изжога, у другого поднимается артериальное давление и так далее. Вот только с себя спросить не хотим. Солим безмерно, сластим безмерно, перчим безмерно, жарим до черноты. Пивом утоляем жажду, водочкой заливаем плохое настроение. Ни в чем себе не отказываем, ни в чем себя не ограничиваем.

- А потом горстями глотаем таблетки...

- И еще садимся на всяческие диеты, чтобы срочно похудеть или срочно набрать утраченный вес. Не любим себя. Насилуем свой организм. Кстати, тот, кто в состоянии влюбленности, обычно за собой очень следит, питается правильно. А прошло это прекрасное состояние, и... пошло-поехало.

- Но невозможно быть постоянно влюбленным. Кроме того, многим известен пример Черчилля: никогда себе ни в чем не отказывал, ел сколько хотел, пил коньяк и дожил до преклонного возраста.

- Это исключение из правил. Редкое исключение. Чем дальше, тем больше здоровье человека будет зависеть от правильного питания. И прежде всего нужно спрашивать с себя. Вот вы приходите в магазин, выбираете себе продукты - обращайте внимание на калорийность продуктов и их жирность!

В вашей власти решить, какому молоку или сыру отдать предпочтение. Очень желательно, чтобы в супермаркетах появились компьютерные уголки, в которых любой покупатель мог бы получить программу оптимального питания. Это реальная вещь. Однако надо, чтобы была на то добрая воля тех, кому эти магазины принадлежат. Сумели же мы добиться, что сейчас заметно стало улучшаться школьное питание. Из него уходят калорийные булочки и картофельное пюре. Но нередко здоровье ребенка уже подорвано, прежде всего потому, что в младенчестве его лишили материнского молока. Грудное вскармливание, несмотря на все наши увещевания, не в чести. Хорошо, если до трех месяцев его кормят грудью, а потом...

- Потом переходят на смеси - благо выбор их велик.

- Выбор-то велик, а предпочтение часто отдается не тем, которые оптимальны для данного возраста, а тем, которые доступны по цене.

- По одежке протягивают ножки...

- Да, это огромная беда. И все же главные наши беды от низкой культуры питания. От того, что порой даже в престижных клиниках не знают, каким должен быть рацион питания после той или иной операции, какие витамины, какие пищевые добавки требуются при лечении того или иного заболевания.

- Зато чуть ли не поголовно боимся генетически модифицированных продуктов. Панически боимся.

- И зря. Они уже непременная данность пищевых рационов. И чем дальше, тем будет их больше. И если они на прилавке, значит, вправе занять свое место в нашем рационе.

- На Конгрессе цитировали нобелевского лауреата Илью Мечникова, который говорил, что "долгая жизнь народов Кавказа связана с потреблением кисломолочных продуктов".

- С Мечниковым не стал бы спорить. Даже могу добавить: в былые времена при лечении туберкулеза вовсю использовали кумыс. И очень успешно.