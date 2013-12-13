Камчатка оказалась в числе сомнительных лидеров

Камчатский край находится среди лидеров ДФО (второе место после Магаданской области) по потерям населения.

Сокращение численности населения в крае началось с 1992 года. Только за межпереписной период (2002-2010 годы) численность населения уменьшилась на 36,7 тыс. человек, а с 1992 года потери населения составили 137,6 тыс. человек (это соразмерно потерям численности трех с половиной таких городов, как современный г. Елизово). К 2030 году численность населения сократится еще на 11% или 36 тыс. человек, в том числе на 22 тыс. человек в городской и на 13 тыс. человек в сельской местности. Мужчин станет меньше на 13 тыс. человек (36% от общих потерь населения), женщин - 23 тыс. человек (64%), заявили в Камчатстате.

По словам специалистов, один из наиболее очевидных и тревожных сегодняшних российских вызовов, отрицательно влияющих на демографические процессы, - вызов высокой и продолжающей расти смертности. В настоящее время уровень смертности в России соответствует 13,3 промилле (число умерших в расчете на 1000 человек населения), в Камчатском крае данный показатель равен 11,6 промилле. «Рост уровня смертности в Камчатском крае начался с 1993 года и продолжается до сих пор. В течение 20 лет постепенно край вернулся к уровню смертности 1950 года.

Однако на Камчатке, как и в других регионах, отмечается рост рождаемости. Кроме того, в результате принятия в последние годы таких мер, как выплата материнского капитала и других социальных выплат многодетным семьям, ипотечное кредитование и др. в Камчатском крае наметились положительные тенденции в рождаемости второго и последующего ребенка. В дополнение к мерам по повышению рождаемости, принятым Правительством РФ, в Камчатском крае принят свой закон «О краевом материнском капитале». Рост коэффициента рождаемости фиксируется в крае с 2007 года. В настоящее время данный показатель составляет 13,1 промилле», - сказали специалисты.

Но, вместе с тем, прогнозы на будущее крайне неутешительны. По оценкам Росстата в ближайшие годы в крае начнется падение значения показателя и к 2030 году он составит лишь 8,1 промилле, сообщает КамИНФОРМ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.