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Назван лучший парфюм уходящего года
В Мадриде прошла очередная церемония вручения премии лучшим ароматам года. Как передает Euromag, жюри вручило премии в трех категориях: "для широкой публики", "люкс" и "классика". Лучшим женским парфюмом среди широкой публики был назван Beyoncé Heat. Он опередил такие парфюмы, как Lady Rebel Rock Deluxe de Mango и Women’Secret Femenin.
Лучшим мужским парфюмом среди широкой публики стал Playboy London, обошедший Instinct Night de Pacha Ibiza и Tonino Lamborghini Azione. В категории люкс лучшим женским парфюмом признан Valentina de Valentino, за ним следуют Elie Saab Le Parfum и Love by Chloé. А 212 Vip Men de Carolina Herrera получил в этой же категории приз как лучший мужской парфюм, оставив позади Armani Sport Code de Giorgio Armani и Pure Custo Barcelona Man. Специальная премия Энрике Пуйч в номинации "лучшие классические женские парфюмы" была присуждена Flower by Kenzo. На эту премию претендовали также Coco Mademoiselle de Chanel и Miss Dior. Лучшим классическим мужским парфюмом стал Acqua di Giò de Giorgio Armani, ему удалось опередить своих конкурентов Boss Bottled и Esencia Loewe.
«Золотой Рог».
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