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В Приморье ожидается снег
Влияние очередного антициклона на погоду Дальнего Востока потихоньку снижается - уже набирают силу неглубокие циклоны из суровой и снежной Якутии, которые прорываются в южную часть региона. Вот и в Приморье погодные условия сейчас определяет поле пониженного давления, вызвавшее потепление, а в некоторых районах края - и небольшой снег.
Пойдет он и во ВЛАДИВОСТОКЕ – по прогнозам, снег ожидается в среду. А вот дневная температура немного подросла – до 2-5 градусов мороза. Ночной температурный фон пока сохраняется на уровне минус 6-10. Увы, но к концу недели возможно похолодание.
А вот у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ снега на этой неделе не выпадет вовсе. Дневная температура не превышает 17-20 градусов мороза. С наступлением сумерек воздух остывает до минус 22-26.
К конце недели небольшое потепление ожидается в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. А пока что днем температура выше 15-19 градусов мороза не поднимается. После захода солнца в столице Амурской области холодает до минус 20-24. Снега, по прогнозам, не будет.
В понедельник выпал снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ, после чего до конца недели осадков здесь не предвидится. В дневные часы температура удерживается на уровне 6-10 градусов мороза. По ночам в столице островной области температура понижается до минус 11-14.
В четверг может пойти снег в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она по-прежнему не превышает 21-26 градусов мороза. Когда северное солнце садится за горизонт, в столице Магаданской области становится очень-очень холодно - до 27-35 ниже нуля!..
Вновь бесснежной выдастся неделя в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Здесь днем температура колеблется на уровне 4-7 градусов мороза. Не меняется в столице Камчатского края и ночной температурный режим – по-прежнему 8-11 ниже нуля.
«Золотой Рог».
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