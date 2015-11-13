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Землю на Дальнем Востоке смогут получить все, кому не лень
В четверг Правительство России рассмотрело проект федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Идея о предоставлении желающим земельного участка на Дальнем Востоке была озвучена Юрием Трутневым Президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 19 января 2015 года. Проект федерального закона разработан Минвостокразвития во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, данного по итогам Восточного экономического форума. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 мая 2016 года.
Об особенностях законопроекта членам Правительства рассказал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. По его словам, во-первых, каждый гражданин России сможет один раз безвозмездно получить землю на Дальнем Востоке. Участок будет предоставляться на 5 лет, по истечении этого срока при условии освоения земли его можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Во-вторых, для максимальной прозрачности разрабатывается специальный электронный адрес на базе кадастровой карты. С помощью данного портала можно будет выбрать участок и его зарезервировать. В-третьих, для оформления земли установлен упрощенный порядок.
Дополнительно премьер отметил, что в проекте закона содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа. Земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Передача участка иностранным гражданам, компаниям или лицам без гражданства запрещена.
По словам вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева, новый закон рассчитан в первую очередь на людей с активной позицией, который готовы что-то изменить. «Мы обратили особое внимание на то, чтобы механизм предоставления участков был прозрачен и прост», – подчеркнул он.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что механизм предоставления земельных участков носит заявительный характер. «Кто первый подал заявку, тот и получит участок», - уточнил глава Минвостокразвития.
Граждане, не имеющие доступ в интернет, смогут обратиться за такой услугой в любой многофункциональный центр или в уполномоченный орган местного самоуправления.
Министр напомнил о большом интересе, проявленном общественностью к законопроекту. Согласно общероссийскому опросу, проведенному ВЦИОМ в июне текущего года, 61% дальневосточников высказались за то, что бесплатное предоставление земельных участков повысит уровень жизни в макрорегионе. Также 20% респондентов общероссийского опроса на вопрос: «Если бы лично Вам предложили получить бесплатно 1 гектар земли на Дальнем Востоке, при условии, что Вы, ваша семья должны переехать в регион на постоянное место жительства, то как бы Вы отнеслись к этому предложению?», - ответили «Согласился бы». При этом охотнее всего на Дальний Восток поехали бы россияне из возрастной группы 18-24 года (31% опрошенных в данной возрастной категории).
О высоком интересе к проекту выделения земли на Дальнем Востоке также свидетельствует тестовая работа информационного портала и «горячей линии». За два месяца работы портала НаДальнийВосток.рф и «горячей линии» к ним поступило свыше 25 тысяч обращений.
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Зачем нужна земля если не на чем до нее добраться нужны дешевые машины. Пошлина на грузовик это цена привезенной машины из японии.