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Трэвел-агентства интересуются Дальним Востоком

13 Ноября 2013, 16:26 | Дальний Восток

Отвечает ли деловой туризм Дальневосточного региона мировым тенденциям?

Профессионалы в сфере MICE в США назвали ключевые тенденции в области инсентив-туризма. Эксперты отмечают, что в настоящее время на поощрительные поездки для сотрудников компании выделяют меньшие бюджеты, вдобавок значительное внимание в таком путешествии уделяется деловым вопросам, сообщает Buying Business Travel Russia.

Так, по их мнению, инсентив-поездки, организованные больше с целью развлечения, уходят в прошлое: организаторы все чаще стремятся совместить отдых участников с деловыми встречами. Кроме того, успешная поездка должна дарить незабываемые впечатления. Для молодых деловых путешественников особенно важен wow-эффект, они также ценят изюминки, связанные с тем или иным направлением. Набирают популярность и  мобильные приложения, усиливающие эффект от инсентив-тура и открывающие доступ к информации большей аудитории. Если говорить о продолжительности инсентив-туров, то она сокращается: если раньше поездки в среднем длились неделю, то сегодня – 4-5 дней, что объясняется оптимизацией трэвел-расходов компаний. И чаще они совершаются на близкие расстояния, порой даже в пределах одной страны. И наконец, в связи с сокращением трэвел-бюджетов компании предоставляют участникам инсентив-поездок больше свободного времени, но за свой счет.

О том, насколько этим тенденциям отвечает развитие дальневосточного делового туризма, «ЗР» рассказал генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий КУРЮМОВ.

- Я во многом согласен с американскими аналитиками. Так, на прошлой неделе в рамках глобальной конференции партнерской сети в ЮАР наши коллеги из 96 стран подтвердили, что вместе с интенсивным проникновением технологий в нашу повседневную жизнь индивидуальные и бизнес-путешественники стали решать деловые вопросы непосредственно в отпуске, при помощи смартфонов, а бизнес стал использовать гибридный формат проведения мероприятий, когда поощрительная поездка включает в себя некую деловую часть.

Россия всегда оперативно подхватывает мировые тенденции, но при этом делает некий гибрид, подходящий под локальный рынок и именно менталитет. В целом, понимание важности инсентив-поездок - и на Дальнем Востоке в том числе - растет. Особенно это касается малого и среднего бизнеса (SME). Более того, бюджеты на поощрительные поездки в этих сегментах растут, а программы становятся все креативнее и, я бы сказал, изощреннее. Крупный же иностранный бизнес в России копирует бизнес-модели, действующие в Европе или США, по причинам необходимости следования корпоративной политике, принятой на глобальном уровне. Поэтому действительно наблюдается урезание бюджетов на развлекательную часть и смещение акцентов на концепт поощрительной поездки.

В связи с этим бизнес в России - как локальный, так и иностранный - стал обращать внимание на СНГ и регионы России и серьезно рассматривать их потенциал, причем иногда даже этнический, для проведения поощрительных мероприятий. И в процессе выстраивания предложения для корпоративного клиента на Дальнем Востоке Приморье заметно выигрывает, в т.ч. и потому, что саммит АТЭС громко заявил о новой инфраструктуре во Владивостоке, а авиалинии поддержали программы по созданию хабов в Хабаровске и Владивостоке. На последней глобальной конференции несколько азиатских и латиноамериканских стран выразили интерес именно к Дальнему Востоку, и наш региональный офис предложил очень интересные корпоративные программы по всему региону, причем Владивосток пока лидирует по количеству запросов.

Если проанализировать рост проводимых IBC/HRG мероприятий по России в целом в 2013 году, то на территории по правую сторону от Байкала мы утроили количество мероприятий. И это колоссальный рост, соизмеримый с активностью индустрии на юге России (коэффициент 2,6), тогда как в европейской части прирост составил около 70%. Однако нужно отметить, что на Дальнем Востоке в жизнь воплощаются не более 40% предложений по причине ограничений инфраструктуры в регионе в целом. К примеру, сложно оптимизировать бюджет в городе, где количество достойных гостиниц уровня 3 звезд - одна, а транспортные услуги дорогие и не отвечают требованиям корпоративных политик. Ценовое предложение становится совершенно неконкурентоспособным. Хотя цифры роста показывают, что интерес прогрессирует.

Спецвыпуск "ТУРИЗМ",  газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  тенденции  ibc corporate travel 



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