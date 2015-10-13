Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцам лучше не связываться с чужими деньгами

Гороскоп с 13 по 19 октября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Понедельник - время замыслов и больших планов. В среду благоприятны командировки и деловые поездки. В пятницу вероятны новые денежные поступления. В выходные не тратьте на магазины слишком много времени. Будьте осторожнее, могут подстерегать обман и потери.

ТЕЛЕЦ. В понедельник будут удачными переговоры, а подписание документов лучше перенести на четверг. Постарайтесь избегать риска, связанного с чужими деньгами. В субботу будут удачны покупки и приобретения для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам рекомендуется последить за своим бюджетом. Ваша щедрость и стремление к свежим впечатлениям нанесут по нему серьезный удар. Не тратьте слишком много на пирушки с друзьями в кафе и ресторанах. Впрочем, вам сейчас гарантированы высокие доходы.

РАК. На этой неделе финансовые поступления могут появиться не из тех источников, из которых вы предполагали получить денег, что, впрочем, позволит не экономить на мелочах. Однако на крупные покупки лучше откладывать. Не стоит сейчас влезать в долги и брать кредиты.

ЛЕВ. Вопросы финансовой сферы на этой неделе окажутся достаточно значимыми. Появится возможность договориться с конкурентами. Начальство вас явно ценит. В четверг вероятны новые денежные поступления, подумайте, куда вам лучше вложить средства.

ДЕВА. Положение в сфере финансов заметно улучшится, хотя и придется для этого много работать. Вы даже сумеете досрочно погасить кредит, если вы его брали. В среду противопоказаны авантюры и бездумные траты.

ВЕСЫ. Сейчас вам не стоит позволять втянуть себя в финансовые аферы, по возможности не соглашайтесь на зарплату в конверте. Важно платить налоги и иметь хорошую кредитную историю.

СКОРПИОН. Уже в понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые пополнят ваш бюджет. Вы весьма ценный сотрудник и заслуживаете достойного вознаграждения. И начальство это понимает. Возможно появление новых источников дохода. Близкий человек может порадовать вас дорогим и приятным подарком.

СТРЕЛЕЦ. У вас есть шанс найти более денежную работу или получить прибавку к жалованию. В четверг будьте бдительны, так как ваши партнеры могут оказаться ненадежными. Выходные - удачное время, чтобы пройтись по магазинам всей семьей.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение будет стремительно улучшаться начиная со среды. Звезды рекомендуют вложить деньги в обучение, самое лучшее - в свое собственное.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе нежелательно заниматься вопросами, связанными с недвижимостью, иначе вы можете неожиданно оказаться втянутыми в конфликтную ситуацию. Дом или машина могут потребовать ремонта и финансовых вложений.

РЫБЫ. Ваши запросы могут не совпадать с реальной ситуацией. Похоже, вы привыкли пользоваться кредитной картой. Только не стоит превышать лимит, старайтесь гасить все долги в срок.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.