Возвращение блудного порто-франко

С понедельника Владивосток с окрестностями начал жить в статусе «свободного порта». Второй раз в своей истории…

Закон о Свободном порте Владивосток (СПВ) вступил в силу. 12 октября должно войти в историю Приморского края как новая точка отсчета. В этот исторический для Приморского края день корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» беседовал с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром ГАЛУШКОЙ.

Министр не скрывал удовлетворения от того, что идея Свободного порта Владивосток так быстро формализовалась в закон, и сообщил, что фейерверков не будет, всех ждет динамичная и напряженная практическая работа, которую никто не будет откладывать ни на день.

В октябре состоится первое заседание Наблюдательного совета, на котором будут обсуждены последние существующие между министерствами и ведомствами разногласия по поводу того, как закон применять на практике. Конструктивность работы будет обеспечена тем, что в состав набсовета вошли представители всех ключевых министерств и ведомств на уровне первых заместителей руководителей, главы законодательной и исполнительной власти Приморского края и муниципальных образований. Предполагается, что вопросы будут решаться оперативно, не через круговорот бумаг, а в непосредственном общении лиц, ответственных за развитие региона: «документооборот и бюрократия будут минимизированы».

Сразу пойдет разговор и о конкретных инвестиционных проектах и потенциальных резидентах СПВ. Все будет двигаться динамично. Тем более что еще до вступления в силу закона о СПВ Минвостокразвитию было предложено 7 инвестиционных проектов на сумму около 60 млрд рублей, которые бизнес хотел бы реализовать, и мог бы это сделать при условии получения режима СПВ.

В ближайшее время должно быть принято постановление правительства РФ, определяющее критерии отбора резидентов. И, по словам министра, они будут «гибкие и не тормозящие инвестиционную активность».

Министр признался, что его радует интерес потенциальных инвесторов и к Свободному порту Владивосток, и к территориям опережающего развития. По его словам, уже сегодня 53 компании подали юридически оформленные документы на получение статуса резидента ТОР, пообещав объем инвестиций на сумму 225 млрд рублей.

Ожидается, что активность интереса к СПВ будет не меньшей. По словам Александра Галушки, на эту тему большой разговор предстоит в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Хороший деловой шлейф идет и за Восточным экономическим форумом: переговоры и общение на этой площадке уже в определенных случаях переходят в плоскость обсуждения конкретных проектов.

Министр подчеркнул, что «добрый старый порто-франко», вступивший в права 12 октября, имеет отличные перспективы развиваться вширь. Уже на этой неделе на общественное обсуждение будет вынесен проект закона о распространении режима свободного порта на остальные наиболее значимые гавани Дальнего Востока.

Это касается возможности применения на территории СПВ единого налога, получения 8-дневной визы при пересечении границы, функционирования в регионе зарубежных медицинских учреждений и проч. Соответствующие проекты постановлений правительства подготовлены. Так, решение о 8-дневной визе, которую можно будет оформить прямо в аэропорту Кневичи, должно быть подписано в месячный срок. Министр считает это особенно важным и рассчитывает, что такая практика позволит на первом этапе привлечь большее число туристов, а дальше будет работать формула «сегодня турист - завтра инвестор».

Уверенности в том, что эта норма будет оперативно принята, министру добавляет тот факт, что есть политическая поддержка главы государства, который акцентировал на этой теме внимание в своей «владивостокской» речи на Восточном экономическом форуме.

Что касается таможенных вопросов, то, по его словам, вместе с вступлением в силу закона о СПВ на его территории начинают действовать нормы режима свободной таможенной зоны. При этом по круглосуточному расписанию пункты пропуска начнут работать только с 1 октября 2016 года. Тут вошли в положение таможенников, которым предстоит решить немало организационно-технологических вопросов.

Хорошие перспективы, по словам Александра Галушки, и у актуальной для дальневосточников темы: лучшие зарубежные медицинские клиники должны уже в ближайшее время получить возможность открывать свои учреждения на территории СПВ. Логика тут простая: медицинский туризм среди дальневосточников востребован, они едут лечиться в Южную Корею, Сингапур и так далее, оставляя там значительные суммы и обеспечивая рабочие места в соседних государствах. Летом был принят закон о создании международного медицинского кластера в Москве. Он и будет взят за основу при решении вопроса для дальневосточной территории. Это обеспечит повышение качества медицинской помощи и формирование компетенций мирового уровня у нас дома, а также рабочие места и рост налогов.

Министр вновь обратил внимание на вопросы защиты интересов инвесторов, которые в рамках СПВ, так же как и ТОР, будут дополнительно гарантированы Минвостокразвития и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Проверки, и плановые, и внеплановые, - только по разрешению министерства, а в суд в интересах инвестора, если что, может пойти и «Корпорация развития». Следить за этой темой обещают строго.

Помимо начала функционирования Свободного порта Владивосток, дополнительный импульс к развитию региона, по его словам, обеспечивает и механизм инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. Министр подчеркнул, что через две недели будет объявлено о новом туре конкурсного отбора проектов, претендующих на государственные субсидии для строительства инфраструктуры. 46 проектов уже заявлены потенциальными инвесторами, кому-то может повезти еще до конца этого года.

До конца октября должен быть решен вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. Министр рассчитывает, что этот институт развития также еще до конца года примет решение о финансировании ряда проектов.

Ну и напоследок министр по развитию Дальнего Востока сообщил, что уже началась подготовка ко Второму Восточному экономическому форуму. Пока все по плану.

Фото ТАСС.

Лариса ЛАРИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.