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Форум ректоров вузов Дальнего Востока, Сибири и Китая открылся в Приамурье
Ректоры более 60 вузов Дальнего Востока, Сибири России, а также северо-восточных регионов КНР, открылся в Амурской области, сообщает Благовещенский педагогический университет, на базе которого проходит мероприятие.
"Мероприятие организовано при поддержке министерства образования и науки РФ и министерства образования КНР. Среди участников свыше 60 вузов из России и КНР. Тема Форума "Университеты регионов России и Китая в координатах молодежных обменов". Приглашены представители министерств образования двух стран, руководители управлений образования субъектов РФ, департаментов образования провинций КНР, ректоры вузов двух стран, а также представители от совместных российско-китайских предприятий", - говорится в сообщении.
Форум пройдет на двух берегах Амура - во вторник ректоры российских вузов посетят китайский город Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска на другой стороне приграничной реки. Запланировано знакомство с работой Хэйхэйского университета.
Среди тем, которые намерены обсудить участники форума, изучение русского языка как иностранного и русской литературы, сетевое взаимодействие и академическая мобильность студентов и преподавателей университетов России и Китая, научно-техническое и инновационное сотрудничество между вузами РФ и КНР.
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