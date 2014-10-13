Сотрудница полиции ЕАО подозревается в махинациях с госконтрактами

В Еврейской Автономной области представитель УМВД по региону подозревается в нарушении законов при заключении госконтрактов на ремонт административного здания с ущербом в 4,5 млн рублей, сообщает СУ СКР по ЕАО в понедельник.

"В отношении председателя единой комиссии УМВД по ЕАО по организации размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов внутренних дел ЕАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая заключила с одной из компаний госконтракты на ремонт административного здания без проведения торгов на сумму более 6 млн рублей. Указанная сумма была перечислена подрядчику.

"При этом фактическая стоимость выполненных ремонтных работ по двум объектам была значительно ниже перечисленной суммы. В результате бюджету причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В настоящее время изымается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

ZRPRESS.RU, Владивосток.