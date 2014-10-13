Корейцы предложили построить на Сахалине лучший в мире аэропорт

На Сахалине можно построить лучший в мире аэропорт и морской порт. Эту идею 10 октября на встрече с заместителем председателя правительства области Сергеем Хоточкиным высказал генеральный консул Республики Кореи во Владивостоке Ли Ян Гу.

Одна из целей его нынешней поездки на Сахалин – участие в фестивале культуры Кореи, соорганизатором которого является Генеральное консульство, а также дипломатические встречи - это последнее посещение острова Ли Ян Гу в качестве генконсула. Его переводят на другую должность. Разговор получился живым и содержательным.

Ли Ян Гу занимал пост генконсула во Владивостоке 3,5 года. Хоточкин отметил, что за это время сотрудничество между регионами значительно расширилось. Корея – стратегический партнер для внешнеэкономической деятельности. Объем торговли между регионами по итогам 2013 года составил более 6 млрд долларов, а за 8 месяцев текущего – уже более 5 млрд долларов.

«Мы наращиваем объемы поставок нефти и угля, но сотрудничество не ограничивается только сделками в энергетической сфере. Мы участники взаимовыгодного процесса по ввозу высоких технологий и современного оборудования. Яркий пример тому – завершение строительства крупнейшей в России буровой платформы ледового класса «Ястреб», верхнее строение которого производилось в Южной Корее», - отметил Хоточкин.

Благодаря совместным усилиям на Сахалине в качестве инвесторов и полноценных партнеров работают крупные корейские компании «Самсунг» и «LG». В этом году при поддержке корейской стороны островной регион впервые стал участником программы обмена опыта «KSP».

«Мы придаем большое значение не только развитию экономики, но и человеческому капиталу: обмену знаниями, подготовке высококвалифицированных специалистов. Есть совместные положительные результаты по обменам медиками, в первую очередь они касаются оказания высокотехнологичной медицинской помощи. С помощью современных средств связи проводятся консультации, активно привлекаются ваши специалисты для постановки диагнозов», - добавил Хоточкин. Будет продолжаться сотрудничество в образовательной сфере (обмены студентами, участие корейских преподавателей в формировании учебных планов и программ и т.п.).

Ли Ян Гу поведал, что за годы службы во Владивостоке побывал на Сахалине около десяти раз, это были приятные поездки – традиционно обсуждались положительные примеры и перспективы сотрудничества регионов. В этот раз консул сказал, что хотел бы видеть на острове лучшие в мире аэропорт и порт. «Если внедрить применяемые в нашем аэропорте «Инчхон» технологии на Сахалине, это реально, - заявил Ли Ян Гу. - Речь идет не только о строительстве здания, нужны современные системы менеджмента, сервиса, IT-технологии. В «Инчхоне» вся процедура, от регистрации до посадки, занимает около 15 минут, от погрузки до получения багажа проходит не более 40 минут». Он добавил, что международный аэропорт «Инчхон», построенный 10 лет назад, сейчас по праву считается лучшим. Последние девять лет он регулярно занимает первое место в мире по всем показателям.

Еще одна гордость Республики Кореи – больница. Приезжие русские говорят, что медицинские учреждения в этой стране лучше, чем гостиницы. Скорость и качество обслуживания там обеспечивает современная электронная система. У корейцев очень развит так называемый ручной интеллект: они хорошо делают операции. Южно-Сахалинск - международный город, почему бы, сказал дипломат, здесь не создать больницу, используя корейский опыт.

Россия преуспела в бионауках, в том числе в фармацевтике, реально наладить сотрудничество и в этой сфере.

По словам Ли Ян Гу, корейцев отличают три качества: скорость, качество и пунктуальность. В России же скорость часто негативно отражается на качестве. Но и у русских есть своя положительная черта - они преуспели в создании долгосрочных проектов. Если объединить достоинства двух народов, может получиться замечательное сотрудничество, заметил корейский консул.

Он также озвучил идею открытия в Южно-Сахалинске корейского университета. «Если бы власти России разрешили такой проект, мы были бы очень благодарны. Многие корейские вузы будут рады разместить здесь свой филиал, - добавил Ли Ян Гу. - Сахалин – очень привлекательный регион, он расположен в непосредственной близости от Японии и Кореи. Учиться в таком вузе будет престижно».

Подобный опыт уже есть в Казахстане. Там работают университеты разных стран, в том числе корейский. Есть корейский вуз и в Ненецком автономном округе, основные предметы, которые там изучают, это китайский, корейский, русский языки.

А еще дипломат высказал идею о присвоении Сахалину особого статуса, например, как Гонконгу или Сингапуру. Об этом он намерен сказать президенту РФ Владимиру Путину, с которым хотел бы встретиться.

Хоточкин признался, что при знакомстве Ли Ян Гу показался ему «немного мечтателем», но некоторые его планы за три с половиной года на посту генконсула были реализованы. Поэтому очередные перспективные предложения он уже не воспринимает как неосуществимые. «У нас есть все, чтобы открыть отделение корейского вуза. Проект по его созданию выглядит абсолютно реалистично, - добавил он. - Будем верить, что встреча с Путиным состоится, так как тоже видим будущее Сахалина в формировании особых территорий. Первый шаг в этом направлении уже сделан – у нас успешно реализуются два шельфовых проекта».

Стороны обменялись словами благодарности и выразили надежду, что все достигнутые за последние годы положительные результаты и добрые начинания в будущем будут только преумножаться.

ZRPRESS.RU, Владивосток.