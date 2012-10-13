Совкомфлот: ставка на квалифицированные кадры

Российские моряки успешно работают на судах различных классов и составляют достойную конкуренцию иностранным специалистам в этой области на международном рынке труда.



Между тем динамичное развитие отрасли, международные договоренности, действующие в транспортной индустрии, предъявляют новые требования к подготовке плавсостава, которые необходимо внедрять в практику и учебным центрам, готовящим кадры для торгового флота, и судоходным компаниям, работающим на рынке.

Об этом шла речь на ставшем уже традиционным третьем семинаре офицерского состава компании «Совкомфлот Юником», организованном на базе Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского. Более 80 капитанов, помощников капитанов и судовых инженеров Дальневосточного бассейна, работающих на судах Совкомфлота, собрались во Владивостоке, чтобы обсудить эти и многие другие проблемы отрасли, встретиться с топ-менеджерами компании.



Группа компаний «Совкомфлот» - одна из ведущих в мире судоходных компаний, специализирующаяся на перевозке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. На Дальнем Востоке подбором, обучением и формированием экипажей танкеров, газовозов, судов-снабженцев, работающих по всему миру, занимается «Юником Владивосток».

Значение, которое придает мероприятию руководство компании, подчеркивает статус его участников: во Владивостоке побывал председатель совета директоров Сергей ПОПРАВКО и менеджеры компании «Юником (Кипр) ЛТД». Необходимо отметить, что «Совкомфлот» связывает перспективы своего развития с участием в проектах «Сахалин-1» - «Сахалин-6», других проектах освоения нефтегазовых месторождений морского шельфа. С этой целью строятся новые танкеры, газовозы, современные суда-снабженцы, обслуживать и эксплуатировать которые должен всесторонне подготовленный персонал.

Как рассказал директор ООО «Юником (Владивосток)» Александр ОРЛОВ, здесь формируются экипажи 24 судов, а численность плавсостава теперь составляет 980 человек. По сравнению с 2011 годом она возросла почти на 200 специалистов.

- Политика компании направлена на наращивание тоннажа. Только в 2011 году наш офис принял 5 танкеров-шаттлов и судно-снабженец ледового класса; в 2012 году передано еще 6 танкеров, - сказал Александр Орлов. - Понятно, что все они должны были быть укомплектованы квалифицированными экипажами, что и было сделано. Кроме того, к 2013 году мы ожидаем пополнение флота еще двумя судами-снабженцами для работы на сахалинском шельфе и уже готовим для них экипажи.

Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с МГУ им. Г.И. Невельского - alma mater для многих офицеров «Совкомфлота», работающих во всех уголках Мирового океана. Не случайно именно здесь, на плацу, перед началом семинара состоялась церемония награждения старших офицеров ООО «Юником (Владивосток)» нагрудными знаками «За безаварийную работу на морском транспорте» 5-ти степеней, а затем - торжественное открытие Морского телекоммуникационного центра, созданного в МГУ на основе партнерства с ОАО «Совкомфлот». Первыми посетителями прекрасной аудитории, оснащенной самым современным телекоммуникационным и мультимедийным оборудованием, стали участники семинара, но самое главное, что с ее открытием расширились возможности для подготовки квалифицированных морских специалистов в стенах МГУ.

Как отметил ректор МГУ им. Г.И. Невельского Сергей ОГАЙ, ОАО «Совкомфлот» является надежным партнером университета и оказывает ему разноплановую помощь. Новый телекоммуникационный центр - это очередной совместный проект, финансируемый «Совкомфлотом» с целью обеспечения всесторонней подготовки квалифицированных специалистов морской отрасли.

- Открытый телекоммуникационный центр - прекрасная площадка, которая позволяет существенно расширить границы и качество общения, - сказал Сергей Огай.

И все-таки главным на встрече был профессиональный разговор. Специалисты обсуждали новации в подготовке и сертификации морских кадров в соответствии с поправками к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 года, принятыми в Маниле в июне 2010 года. Теперь документы о подготовке и переподготовке выдаются Морской администрацией только тем специалистам, которые прошли обучение на базе учебных учреждений, сертифицированных в соответствии с новыми стандартами образования. Кстати говоря, МГУ им. Г.И. Невельского - одно из немногих учебных заведений России морского профиля, уже получивших этот сертификат соответствия.

Среди других вопросов, вынесенных на обсуждение, - завершение перехода на систему использования электронных карт, внедрение инновационных технологий, проблемы безопасности мореплавания, ведь основная специализация «Совкомфлота» - перевозка углеводородов - является приоритетным направлением деятельности компании. Большое внимание было уделено обсуждению вопросов социальной политики, так как руководство ОАО «Совкомфлот» убеждено, что плавсостав, работающий в сложнейших условиях, должен быть социально защищен.

Для этого в «Юникоме» разработана специальная политика. Например, значительную роль играет система заключения долгосрочных контрактов с комсоставом, гарантирующая трудоустройство и позволяющая получать базовую ставку и в межрейсовый период (кстати, уровень зарплаты в компании соотносим с таковым в ведущих судоходных компаниях мира), а также работающие программы выдвижения кадров, пенсионного страхования офицеров, межрейсового отдыха для плавсостава и их семей. Например, в 2011 году в рамках этой программы на курортах Таиланда, Вьетнама, КНР и России отдохнули 92 человека, в 2012 году - 76 моряков и членов их семей.

Как подчеркнул капитан танкера «SCF Sayan» Константин КУДРЯВЦЕВ, такие семинары ценны, прежде всего, общением с узкими специалистами морского дела.

- Специфика нашей работы не позволяет нам регулярно собираться и обсуждать профессиональные проблемы, а здесь, где собран вместе почти весь командный состав, есть возможность говорить на профессиональном языке, задавать вопросы коллегам, делиться мыслями о проблемах комплектации экипажей с учетом интересов компании, узнавать о перспективах развития. Очень важно, что наша компания, несмотря на жесткую конкуренцию на мировом рынке, активно развивается и осваивает новые сектора транспортных перевозок, строит самые современные суда, а это - гарантия стабильной работы, - сказал Константин Кудрявцев. - И еще один плюс заключается в том, что, поскольку на таких семинарах присутствует широкий круг специалистов, то проблемы, обсуждаемые здесь, как правило, разрешаются более оперативно, чем это возможно в обычной жизни.

- Наша компания очень активно развивается. И подобный семинар - прекрасная возможность быть в курсе новостей и тенденций. Несмотря на то, что мы живем в информационно насыщенном мире, живое общение современные технологии заменить не в состоянии. И в этом особая ценность такого собрания. Здесь мы можем задать сложные вопросы друг другу, встретиться непосредственно с топ-менеджментом компании - все это трудно переоценить, - добавил капитан танкера «SCF Valdai» Сергей ПЕРМЯКОВ.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог".