Пиво станет дороже на 25 рублей

Рынок российского пива ждут изменения: на заседании Госдумы 12 октября принято решение о введении новых акцизных сборов на пивоваренную продукцию.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс. Планируется, что в 2014 году, по сравнению с 2011-м, ставка акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9% и слабоалкогольную продукцию увеличится в 2,2 раза, на вина — на 60%, на пиво с содержанием спирта до 8,6% — на 80%.

Но главное изменение касается пивоварения. В соответствии с поправками вся пивоваренная продукция делится на две отдельные подакцизные категории: непосредственно «пиво» и «напитки на основе пива». Данное разделение уже существует в технических регламентах, однако, на данный момент к налогообложению отношения не имело. Отечественное определение состава «пива» соответствует древнему немецкому закону о чистоте этого напитка: вода, солод и хмель и совесть пивовара, причем, содержание солода должно быть не менее 80%.

В отдельную подакцизную категорию предполагается выделить напитки, изготавливаемые на основе пива. По существующему техническому регламенту — это пиво, где солода содержится меньше 80%. Другими словами, всё пиво, при производстве которого используются рис, пшеница, кукуруза и другие добавки. Под категорию «пивных напитков», таким образом подпадают подавляющее большинство сортов пива, при производстве которого рис или пшеница используются для удешевления производства. На такое пиво приходится до 50% рынка нашей страны. Таким образом, новый закон о двойных «пивных» стандартах повлияет на два вида этого напитка: на дорогое пиво с добавлением фруктовых и прочих компонентов, а также те сорта, при изготовлении которых используются различные заменители «оригинального» сырья: патока, рис, кукуруза и прочее.

Естественно, что в случае роста затрат

на изготовление, и цена продукта

в розничной торговле будет значительно

выше.

Акциз на пивные напитки может быть увеличен еще на 30% по сравнению с уже согласованным повышением. Так, в 2012 году акциз с литра простого пива составит 12 рублей, с напитка — 16 рублей, в 2013 году — 15 рублей и 20 рублей, в 2014-м — 18 рублей и 25 рублей соответственно. То есть через два года бутылка пивного напитка будет стоить как минимум на 12 с половиной рублей дороже.

Алексей Бойков, инженер-технолог Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности пояснил Gudok.ru что введение повышенных акцизов на пивные напитки сможет ощутимо снизить их объем на рынке. «Вполне возможно, что пивовары действительно изменят состав своей ключевой продукции». Тем не менее, Бойков не считает, что улучшение качества пива приведет к исчезновению «бюджетных» сортов пенного напитка: «И на данный момент существуют сорта отечественного пива стоимостью до 50 рублей, которые полностью соответствуют этому тройному стандарту «вода – солод – хмель». Все это ходовые и любимые населением марки пива и даже после упомянутого увеличения акцизов они не сильно подорожают».

По мнению председателя исполнительного комитета Союза пивоваров России Вячеслава Мамонтова, любое увеличение налогового бремени так или иначе перекладывается на плечи потребителей. «И увеличение тех или иных акцизных сборов с пивоваренной промышленности – это стремление сделать продукт дороже для населения. Необходимо менять структуру потребления алкоголя в целом, а не только одного сегмента этого рынка».

Новый законопроект был подготовлен

Госдумой в рамках политики борьбы

с алкоголизмом.



Согласно идее проекта, повышение акцизов повлечет за собой неизбежное увеличение цен и, соответственно, лишит пиво определенной доли притягательности для населения. Ранее в рамках борьбы с алкоголизмом в России были резко ужесточены не только акцизная политика, но и правила продажи пива. Пенный напиток был приравнен к алкоголю и ограничен в продаже.

Продажа пива в палатках и ларьках запрещается, как и распитие на пляже, в парках, в общественном транспорте, во дворах, подъездах и лифтах. Также запрещено употреблять пенный напиток в детских, образовательных, спортивных и медицинских учреждениях, на объектах культуры и прилегающих к ним территориях.

Поскольку пиво будет приравнено к алкоголю, то эта норма распространится и на него. Продажа пива будет разрешена только в стационарных объектах площадью не менее 50 квадратных метров для городских населенных пунктов и 25 квадратных метров - для сельских. Кроме того, со дня опубликования закона действует запрет на розничную продажу всей алкогольной продукции с 23 до 8 часов по местному времени, за исключением продажи в местах общественного питания.